«Сдержали цены»: в мае сахар в Красноярском крае подорожал почти на 40 процентов

В мае сахар в Красноярском крае подорожал почти на 40 процентов
Фото: Мария ЛЕНЦ
Специалисты Красноярскстата проанализировали изменение потребительских цен на рынке в мае. И подсчитали, насколько подорожали продукты первой необходимости: за месяц (к апрелю 2021 года) – на 1 %; с начала 2021 года (к декабрю 2020 года) – на 3,7 %; за год (к маю 2020 года) – на 6,6 %.
Под наблюдением 546 наименований товаров и услуг. Из них только на 39 наименований отмечено снижение цен. На все остальные товары и услуги ценники переписывались в сторону увеличения. Причем по 216 позициям цены превышали официальный размер инфляции.
Особенно удивила красноярцев розничная стоимость тех продуктов, на которые по планам правительства, должна быть «заморозка» - на яйца, сахар, подсолнечное масло. Судите сами, вот список позиций, которые наиболее отразились на кошельке покупателей.
В группе продовольственных товаров:
- яйца куриные – на 39,5 %,
- сахар-песок – на 38,9 %,
- масло подсолнечное – на 34,9 %,
- на свеклу столовую – в 2,1 раза,
- картофель – на 90,4 %,
- морковь – на 38,3 %,
- икру лососевых рыб отечественную – на 30,2 %,
- майонез – на 27,2 %
- огурцы свежие – на 26,8 %
- рыбу мороженую неразделанную – на 23,9 %,
- сухофрукты – на 21,6 %
- бананы – на 21,2 %
- виноград – на 20,5 %.
В группе непродовольственных товаров:
- на металлочерепицу – на 57,5 %,
- плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные – на 52,9 %,
- кольцо обручальное золотое – на 44,5 %,
- доску обрезную – на 35,2 %,
- шприцы одноразовые – на 29 %,
- газовое моторное топливо – на 25,2 %,
- «Сульфацетамид» – на 25,1 %,
- еврошифер – на 24,2 %,
- дрова – на 24 %,
- «Бромгексин» – на 21,6 %,
- термометр медицинский электронный стандартный – на 21,6 %,
- стол рабочий кухонный – на 20,6 %,
- «Метамизол натрия (Анальгин отечественный)» – на 20,5 %.
Значительное снижение цен (более, чем на 10 %) наблюдалось только по двум наименованиям товаров: лимоны – на 34,9 %, чеснок – на 21,7 %.
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