«Сдержали цены»: в мае сахар в Красноярском крае подорожал почти на 40 процентов

В мае сахар в Красноярском крае подорожал почти на 40 процентов Фото: Мария ЛЕНЦ

Специалисты Красноярскстата проанализировали изменение потребительских цен на рынке в мае. И подсчитали, насколько подорожали продукты первой необходимости: за месяц (к апрелю 2021 года) – на 1 %; с начала 2021 года (к декабрю 2020 года) – на 3,7 %; за год (к маю 2020 года) – на 6,6 %.

Под наблюдением 546 наименований товаров и услуг. Из них только на 39 наименований отмечено снижение цен. На все остальные товары и услуги ценники переписывались в сторону увеличения. Причем по 216 позициям цены превышали официальный размер инфляции.

Особенно удивила красноярцев розничная стоимость тех продуктов, на которые по планам правительства, должна быть «заморозка» - на яйца, сахар, подсолнечное масло. Судите сами, вот список позиций, которые наиболее отразились на кошельке покупателей.

В группе продовольственных товаров:

- яйца куриные – на 39,5 %,

- сахар-песок – на 38,9 %,

- масло подсолнечное – на 34,9 %,

- на свеклу столовую – в 2,1 раза,

- картофель – на 90,4 %,

- морковь – на 38,3 %,

- икру лососевых рыб отечественную – на 30,2 %,

- майонез – на 27,2 %

- огурцы свежие – на 26,8 %

- рыбу мороженую неразделанную – на 23,9 %,

- сухофрукты – на 21,6 %

- бананы – на 21,2 %

- виноград – на 20,5 %.

В группе непродовольственных товаров:

- на металлочерепицу – на 57,5 %,

- плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные – на 52,9 %,

- кольцо обручальное золотое – на 44,5 %,

- доску обрезную – на 35,2 %,

- шприцы одноразовые – на 29 %,

- газовое моторное топливо – на 25,2 %,

- «Сульфацетамид» – на 25,1 %,

- еврошифер – на 24,2 %,

- дрова – на 24 %,

- «Бромгексин» – на 21,6 %,

- термометр медицинский электронный стандартный – на 21,6 %,

- стол рабочий кухонный – на 20,6 %,

- «Метамизол натрия (Анальгин отечественный)» – на 20,5 %.

Значительное снижение цен (более, чем на 10 %) наблюдалось только по двум наименованиям товаров: лимоны – на 34,9 %, чеснок – на 21,7 %.

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