Красноярцы отметили День России: подборка лучших фото Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярцы отметили главный государственный праздник. Программа мероприятии была составлена до самого вечера, а праздничный день совпал с очередным этапом проекта «В центре Мира». Благоволила даже погода, а уже утром красноярцев поздравил губернатор Александр Усс. Показываем, как отметили День России в Красноярске 12 июня 2021 года.

Яркие мероприятия проходили у Дома Дружбы Народов. Здесь развлечения по душе нашли представители всех поколений – от мала до велика.

У Дома Дружбы народов Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Для молодой аудитории у Площади Мира прошел фестиваль «Блогеры России». Трое юных суперзвезд ТикТока, инстаграма и youtube Егор Шип, Олег Романенко и Макс Климток устроили шоу.

Суперзвезды ТикТока устроили шоу Фото: Мария ЛЕНЦ

Они собрали аудиторию, которой позавидовали бы даже мировые звезды.

Море позитива Фото: Мария ЛЕНЦ

А Олег Романенко, он же «Брат близнец» Дани Милохина, даже передал привет юным читателям «Комсомолки».

Не утихал праздник и на пешеходном проспекте Мира. Вечером там устроили кинотеатр под открытым небом. Посетители красноярского Арбата смотрели фильмы, уютно расположившись на искусственном газоне.

Кинотеатр под открытым небом Фото: Мария ЛЕНЦ

А в самом конце дня у театра Пушкина состоялось лазерное шоу.

Лазерное шоу Фото: Мария ЛЕНЦ

Не обошлось и без интересных акций. Так, на правобережье Красноярска неизвестные художники нарисовали карту России и переименовали Красноярск в Kras Vegas.

Фото: КрасВегас

Не сидели сложа руки и школьники. На Каменке они нарисовали 25-метровую карту России.

Фото: ОНФ

Вот так отметили в Красноярске День России 12 июня 2021 года.