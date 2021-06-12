Красноярцы отметили День России: подборка лучших фото
Фото: Мария ЛЕНЦ
Красноярцы отметили главный государственный праздник. Программа мероприятии была составлена до самого вечера, а праздничный день совпал с очередным этапом проекта «В центре Мира». Благоволила даже погода, а уже утром красноярцев поздравил губернатор Александр Усс. Показываем, как отметили День России в Красноярске 12 июня 2021 года.
Яркие мероприятия проходили у Дома Дружбы Народов. Здесь развлечения по душе нашли представители всех поколений – от мала до велика.
У Дома Дружбы народов
Фото: Мария ЛЕНЦ
Фото: Мария ЛЕНЦ
Для молодой аудитории у Площади Мира прошел фестиваль «Блогеры России». Трое юных суперзвезд ТикТока, инстаграма и youtube Егор Шип, Олег Романенко и Макс Климток устроили шоу.
Суперзвезды ТикТока устроили шоу
Фото: Мария ЛЕНЦ
Они собрали аудиторию, которой позавидовали бы даже мировые звезды.
Море позитива
Фото: Мария ЛЕНЦ
А Олег Романенко, он же «Брат близнец» Дани Милохина, даже передал привет юным читателям «Комсомолки».
Не утихал праздник и на пешеходном проспекте Мира. Вечером там устроили кинотеатр под открытым небом. Посетители красноярского Арбата смотрели фильмы, уютно расположившись на искусственном газоне.
Кинотеатр под открытым небом
Фото: Мария ЛЕНЦ
А в самом конце дня у театра Пушкина состоялось лазерное шоу.
Лазерное шоу
Фото: Мария ЛЕНЦ
Не обошлось и без интересных акций. Так, на правобережье Красноярска неизвестные художники нарисовали карту России и переименовали Красноярск в Kras Vegas.
Фото: КрасВегас
Не сидели сложа руки и школьники. На Каменке они нарисовали 25-метровую карту России.
Фото: ОНФ
Вот так отметили в Красноярске День России 12 июня 2021 года.