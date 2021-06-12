Неизвестные художники украсили патриотичным стрит-артом набережную у ДК 1 мая в Красноярске

Фото: KrasVegas

Уличные художники расписали стену у набережной рядом с ДК 1 Мая. Умельцы нарисовали огромную карту России – от крамского полуострова до Дальнего Востока, а в центре расположился Красноярск, который граффитисты назвали Kras Vegas и поздравление с Днем России.

Также на импровизированной карте обозначены Москва, Крым, Санкт-Петербург, Мурманск, Омск, Норильск, Якутск, Магадан и Хабаровск.

Патриотичное граффити появилось на правобережье Красноярска накануне всероссийского праздника. Местные жители оказались не против такого нежданного благоустройства. Кто автор настенной картины – неизвестно. Художники свои подписи, увы, не оставили.

Фото: KrasVegas Фото: Мария ЛЕНЦ

Добавим, что территория у набережной ждет официального благоустройства. Сделать ее полноценным местом отдыха собираются в следующем году.

А в этот день, 12 июня, Красноярск празднует День России. К землякам уже обратился губернатор Александр Усс, а горожане во всю участвуют в праздничных мероприятиях.