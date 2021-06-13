В Красноярске на грядущей короткой рабочей неделе потеплеет до +25 градусов, ожидаются дожди и грозы Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным гидрометцентра, во вторник, 15 июня днем в Красноярске будет около +20 градусов. Синоптики обещают облачное небо и дождь. Сила ветра составит около 2-4 метров в секунду.

Ночью же похолодает до +10 градусов. Пасмурность останется и пойдет небольшой дождь. Ветер усилится до 3-6 метров в секунду. Атмосферное давление – 736-737 мм рт.ст.

В среду днем немного потеплеет – до +21 градуса. Будет пасмурно и временами дождливо. Вероятность осадков – 79%. Порывы ветра могут достигать 2-5 метров в секунду. Ночью же температура воздуха снизится до +12 градусов. Пройдет небольшой дождь, а сила ветра не изменится. Атмосферное давление – 734-736 мм рт.ст.

Четверг окажется самым теплым днем недели, но и самым ветреным. В светлое время суток воздух прогреется до +25 градусов. Будет временами солнечно, вновь ожидаются дожди. Однако ветер поднимется до угрожающих 4-9 метров в секунду.

Ночью будет пасмурно, но сухо и тепло – до +15 градусов. Ветер практически стихнет. Максимальные порывы лишь 1 метр в секунду. Атмосферное давление до 733 мм рт.ст.

В пятницу будет около тех же +25 градусов. При этом ожидается гроза и дождь, а также порывы ветра до 13 метров в секунду. Ночью же ожидаются очень комфортные +18 градусов, но с дождями и грозами.