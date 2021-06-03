В Красноярске активисты «Зеленой дружины СГК» высадили более 300 яблонь, акаций и сирени

Фото: Елена Евельсон

В Красноярске завершился весенний экологический марафон «Зеленая неделя», который общественное объединение «Зелёная дружина» при поддержке Сибирской генерирующей компании организует дважды в год - весной и осенью.

Этой весной в маршруте марафона – 14 точек: 10 городских школ, три ТЭЦ Красноярска и в День защиты детей – родильный дом №4.

Как это было, все подробности – в репортаже «Комсомолки», которая стала соорганизатором акции.

Школа №150

Открывает экомарафон школа №150. Она находится на Взлетке, не самый зеленый район, неплодородная простая почва, нужно много усилий, чтобы деревья прижились и росли.

Школа №150 Фото: Мария ЛЕНЦ

- У нас есть специальный проект «150 школе – 150 деревьев». Поэтому мы вам очень рады, и саженцы, у вас хорошие, - говорит Павел Паранкевич, учитель биологии и экологии, разглядывая грузовичок, груженый деревьями.

Каждой школе – 29 саженцев: шикарные, почти двухметровые яблони, сирень и акация.

Краном выгружаем гигантский мешок чернозема, и за работу! Парней из 8 «Б» уговаривать не нужно, они с пятого класса озеленяют школу. - Мы все умеем, и сажать, и поливать, и обрезать, - рассказывают ребята, - так что не переживайте, и приходите в гости на следующий год, когда все зацветет!

Школа №150 Фото: Мария ЛЕНЦ

Гимназия №14

Гимназия №14 Фото: Мария ЛЕНЦ

Идея экомарафона – простая и отзывается у всех.

Делать мир вокруг себя зеленым, цветущим, красивым. Беречь то, что высадил, и приумножать. Новые зеленые уголки в гимназии получились славными.

Гимназия №14 Фото: Мария ЛЕНЦ

Будете рядом, посмотрите, отличное дополнение к великолепному ботаническому саду гимназии.

В этом этапе марафона «Зеленая дружина» объявила и сбор макулатуры, школы откликнулись. Для педагогов – еще один повод, поговорить о взаимодействии с природой, с окружающим миром. Экологическое воспитание с пеленок – сегодня тренд, и это замечательно, это работает. Горящие глаза детей из 4 «Б», которые помогали старшеклассникам высаживать аллеи, - тому доказательство. Участие в марафоне – поощрение.

- Мы макулатуры собрали больше всех в школе, - наперебой хвастаются четвероклассники. – Очень старались!

Так и есть. Целых 300 кг! Молодцы 4 «Б» и ваши неравнодушные родители.

Лицей №1

В лицее №1 «Зеленую дружину» встретила дружная команда - выпускники, 17 отличников – четвероклассников, родители и педагоги.

Фото: лицей №1 Фото: Мария ЛЕНЦ

Пока старшеклассники закидывают в машину макулатуру, малыши фотографируются в одуванчиках: «рвать нельзя, иначе другим детям красоты не достанется!».

В воздухе – праздник. Весна, скоро каникулы, и хорошее дело в хорошей компании – сажать деревья.

Папы с лопатами, мамы с фотоаппаратами, дети вникают в тонкости подсадки, загибают пальцы:

- Чернозем, вода, чернозем, и снова все полить, мы поняли!

Урок – впрок. «Зеленая дружина СГК» - организация, готовая помогать, обучать, и всегда рада новым дружинникам, новым участникам.

Фото: Елена Евельсон. Лицей№1

Через час вокруг лунок уже трудятся девчонки - «ландшафтные дизайнеры»:

- Посмотрите, как мы все камешками украсили!

- Вы - умницы!

Школа №16

В этой школе на улице 26 Бакинских комиссаров «Зеленую дружину» ждет сюрприз. Здесь растет самый настоящий яблоневый сад, разбитый еще в 2007 году, и привезенные яблони очень кстати.

Фото: Елена Евельсон. Школа№16

- Видите, в нашем саду деревья разные по высоте? Их высаживали выпускники разных лет, и мы очень рады, что традиция продолжается - говорит Татьяна Юдина, классный руководитель 9 «В» класса.

Рядом – одинадцатиклассники. Все парни – серьезные, работают слаженно, все в их руках спорится,

Школа №16 Фото: Мария ЛЕНЦ

- Ну вот, деревья высадили, остается дома построить и сыновей родить, - шутят.

- Только экзамены сдадим!

- Отличная акция, и столько много деревьев сразу, и новые книги вы нам привезли за сданную макулатуру,

- благодарит школьный библиотекарь Светлана Иванилова. – Очень ждем «Зеленую дружину» на следующий год.

Школа №151

Школа №151 Фото: Мария ЛЕНЦ

В этой школе рады любой возможности сделать двор зеленым и уютным, поэтому «Зеленую дружину» ждали с нетерпением, и не просто ждали, а активно собирали макулатуру, установив рекорд «Зеленой недели» среди всех школ участников экомарафона - 1502 кг. Большие молодцы!

Фото: Елена Евельсон. Школа №151

Родители в этой школе – активные, и с макулатурой выручили, и деревья пришли высаживать. Дети, выпускники 4-х классов, помогали с энтузиазмом, обещали ухаживать.

Школа №158

Школа №158 Фото: Мария ЛЕНЦ

Это самая новая школа Красноярска, открылась она в марте. Озеленение здесь только начинается, места в школьном дворе еще на 10 дружин хватит, присоединяетесь. Сирень украсила газон под окнами у крыльца, а яблони и акции высажены внутри двора.

Школа №158 Фото: Мария ЛЕНЦ

Вступить в «Зеленую дружину» вызвался 3 «А» в полном составе. После «работы» и песни пели, и стихи читали, особенно душевно про каникулы!

Школа №154

Здесь опытные дружинники. Ученики школы вступили в «Зеленую дружину» еще в 2019 году, высадив вместе с волонтерами 70 кустов акации и сирени.

Фото: Школа №154 Фото: Мария ЛЕНЦ

Новая встреча – особенная: деревья высаживают выпускники.

- Будем приходить, гулять здесь, смотреть как растут наши яблони, - говорят одинадцатиклассники.

- Мы рады дружбе с «Зеленой дружиной». Яблони в этом году – отличные! Мы все хотим одного, много-много зелени, - говорит Ольга Курыгина, директор школы. – У нас есть проект «Мой школьный двор», который предполагает создание здесь настоящего парка, семейного, чтобы сюда приходили жители всего микрорайона. Посмотрите, уже готово несколько арт-объектов, будут разные локации, ландаштные уголки – каждый класс фантазирует и создает свой уголок.

В конце лета все разрастется, будет цвести, задействуем каждый уголок. Приглашаем!

Школа №155

Этой школе в микрорайоне «Покровский» всего два года, территория большая, есть где развернуться. «Зеленая дружина» и ее новые активисты – из 2«Ж», 7«А» и 8«А» развернулись с удовольствием.

Фото: школа №155 Фото: Мария ЛЕНЦ

В помощь школьникам - целая команда мужчин-педагогов с отличными навыками высадки деревьев и замечательным чувством юмора. И прямо на глазах появились сразу три новых, зеленых уголка – яблоневый сад, аллеи из сирени и акции.

- Наш 2 «Ж» - в восторге. Дети еще долго обсуждали как им понравился этот день, и делать добрые дела, - делится Евгения Браун, классный руководитель. – Они так и говорили: «Сажать деревья – это прекрасно!».

Школа №3

Школа №3 Фото: Мария ЛЕНЦ

Утро субботы, из динамиков школы №3 звучит бодрая музыка, и ровно в 10.00 – мини-митинг. Здесь самая массовая акция, в «Зеленой дружине» вливается больше 100 новых участников самых разных возрастов: дошколята, ученики, родители, бабушки и дедушки. В школе решили, что высаживать деревья будут самые-самые, и дети и педагоги: те, кто отличился в работе и учебе, творчестве, спорте, лучшие семьи. 29 саженцев – 29 групп.

- Ребята, а вы кто?

- Мы – каратисты!

- А мы - артисты!

Фото: Елена Евельсон. Школа №3

Вместе весело, и память на всю жизнь. Хорошая идея, и хороший результат. На каждом дереве – именная табличка. Конечно, деревья, высаженные таким образом, будут окружены заботой.

- Это наша принципиальная позиция - каждое дерево должны быть под присмотром, - говорит Артем Речицкий, руководитель «Зеленой дружины». - Поэтому так тщательно каждый год выбираются участники экомарафонов. Мы высаживаем только на тех территориях, где принимающая сторона обеспечивает наблюдение и полив.

Артем Речицкий. Фото: Елена Евельсон

Школа №76

Школа №76 Фото: Мария ЛЕНЦ

- Очень здорово, что вы приехали, удачно совпали наши проекты, встречает «Зеленую дружину» во дворе школы №76 встречают Алена Глаголева, завуч по воспитательной работе и выпускники.

- В этом месте мы давно хотели сделать аллею выпускников, аллею удачи, чтобы они могли прийти сюда, загадать желания. Приходите через год, здесь будет брусчатка, скамейки и аркой с подковой для желаний.

Елена Евельсон. Школа №76

Начало положено. Через час работы готова каскадная аллея – сирень, акции, яблони.

- Много желаний? Что загадали? – пытаем выпускников.

- Много! Но сначала физику сдать, - смеются парни.

Настроение – отличное, и тучи не помеха. Нет сомнений, этот день им запомнится надолго. Ветер, град в конце мае, друзья вокруг, родная школа и много-много планов. Пусть все сбудется!

ТЭЦ Красноярска

Фото: Елена Евельсон

Яблоневые аллеи появились в мае и на всех трех ТЭЦ Красноярска.

Энергетики озеленяют территории ТЭЦ каждый сезон, делают это с удовольствием и идейно. Так, на ТЭЦ-1 растет свой ботанический сад – больше 20 видов растений и кустарников, есть те, что в городе не встретишь, ива Ледебура, черешчатый дуб, клен Гиналла.

Рядом с каждым «экспонатом» установлена табличка с русским и латинским названиями.

А сколько здесь цветов! Сотрудники к этой красоте уже привыкли, а красноярцы, приходя на производственные экскурсии, удивляются безмерно по дороге в цеха: «Сад на ТЭЦ, какая красота!».

Сад? Теперь и огород есть! На ТЭЦ-2 этой весной появились самые настоящие дачные грядки: огурцы, кабачки, тыквы, - все пошло в рост, осенью можно собирать урожай.

Красота – детям!

Фото: Елена Евельсон

Завершился марафон символично, в День защиты детей в красноярском роддоме №4. Дружная компания - врачи, медсестры, и пришедшие им на помощь теплоэнергетики-волонтеры, - вместе высадили яблоневую аллею. Она будет расти быстро, как малыши, которые здесь сегодня родились. Дети – наше будущее, и хочется оставить им зеленый, красивый мир.

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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анастасия Дьякова, заместитель директора Красноярского филиала СГК:

- Сибирская генерирующая компания в течение нескольких лет реализует масштабную экологическую программу в области теплоснабжения. Это и модернизация Красноярской ТЭЦ-1 и замена котельных.

Поддержка общественного проекта по озеленению города — это продолжение экологических инициатив компании. Мы все — жители этого города, и, конечно, хотим, чтобы Красноярск был зелёным и цветущим. Сейчас ведём диалог с общественниками по расширению границ проекта

на другие города, где работают предприятия СГК.

Напомню, проект «Зелёная дружина» работает при поддержке Сибирской генерирующей компании с 2015 года. За это время волонтеры высадили в Красноярске более 5000 деревьев и кустарников.

Памятка туристу

О ПРОСВЕЩЕНИИ

Одно из важных направлений акции «Зеленая неделя» - экологическое просвещение красноярцев.

- Огорчает то, что мы видим на местах туристических стоянок в лесу, - говорит Анастасия Дьякова. - Накануне каникул и сезона отпусков разработали вместе с «Зелёной дружиной» памятку для начинающих туристов о правилах сбора и утилизации мусора на отдыхе. Надеемся, что она будет полезна всем, кто планирует отдых в палатке.

Аудиоверсия «Памятки туриста» вышла на радио «Комсомольская правда» Проект представлен и в школах-участниках экомарафона, где есть свое радио и сейчас работают летние лагеря.

Фото: Мария ЛЕНЦ

ЦИФРА ДНЯ

7538 кг

макулатуры сдали школьники - участники экомарафона. Получается, не только высадили 29 деревьев, но и сберегли 75. Как известно 100 кг макулатуры спасают 1 дерево.