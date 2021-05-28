Стали известны имена победителей конкурса «Молочные истории»

Сегодня мы подводим итоги конкурса рисунков «Молочные истории», организованном ОАО «Молоко» и медиагруппой «Комсомольская правда».

Перед участниками ставилась задача нарисовать свою историю о пользе молока и молочных продуктов. Более 270 ребят отправили нам свои рисунки. Около недели длилось голосование за их работы. За это время сформировали настоящие группы болельщиков, во главе которых были родители наших конкурсантов. Они подключали к голосованию друзей, знакомых, коллег, родственников.

В итоге победителями конкурса стали:

Победители голосования из Красноярского края:

1 место - Максим Гутник (260 голосов);

2 место - Савелий Орел (203 голоса);

3 место - Любовь Жиденева (192 голоса).

Дарья Моздеш

Матвей Панов

Полина Бархатова

Анастасия Комарова

Иван Марфенок

Лилия Шестакова

Пелагея Ефимова

Победители в номинации «Выбор редакции» медиагруппы «Комсомольская правда»:

Коля Ярмоялан

Мария Бербушенко

Давид Духович

Настя Кудинова

Лев Аносов

Победители в номинации «Выбор партнера» от ОАО «Молоко»:

Анна Шишкина

Тимофей Смальников

Анна Буракова

Ева Осеева

Ульяна Раевская

Юлия Сольникова

Победители голосования из Минусинского района:

1 место - Маша Благодарова (227 голосов);

2 место - Иван Громов (77 голосов);

3 место - Тимофей Сарсадский (55 голосов)

Макар Сарсадский

Дарья Беляева

Анна Фалеева

Анна Кухарева

Алина Тамонина

Марина Власова

Анастасия Тамонина

Победители в номинации «Выбор редакции» медиагруппы «Комсомольская правда»:

Сергей Иванов

Виктория Ивахова

Ангелина Казанцева

Данил Крашенинин

Карина Расулова

Победители в номинации «Выбор партнера» от ОАО «Молоко»:

Полина Полунина

Диана Артемова

Настя Мельникова

Виктория Вострикова

Даша Базуева

Вероника Федоренко

Дарья Юлина

Анна Банникова

София Макушкина

Михаил Павлюков

Юля Бориотова

Виктория Юлина

Артем Жаравин

Семен Санников

Победители голосования из Республики Хакасия:

1 место - Елизавета Лалетина (95 голосов);

2 место - Владислав Тогочаков (92 голоса);

3 место - Маргарита Королева (71 голос).

Таисия Сульберекова

Валерия Субботина

Эвелина Гаврик

Екатерина Букина

Таисия Шахворостова

Алина Бондаренко

Савелий Бондаренко

Победители номинации «Выбор редакции» медиагруппы «Комсомольская правда»:

Анастасия Асадова

Виктория Озерова

Егор Артемьев

Егор Михайлов

Тимир Чебодаев

Победители в номинации «Выбор партнера» от ОАО «Молоко»:

Екатерина Букина

Казноделов Глеб

Дарина Чиркова

Злата Степочкина

Маргарита Чебодаева

И приз симпатий от ОАО МОЛОКО получают еще четыре участника, которым будут вручены дополнительные сертификаты в магазин «Детский мир»:

Ксения Кириллова

Арсений(фамилию уточняем)

Ульяна Марченко

Артем Прашковский

31 мая в пресс-центре «Комсомолки» (Никитина, 3 «Б») состоится торжественное награждение победителей ребят из Красноярского края. О времени каждому мы сообщим дополнительно.

1 июня в Минусинске в 10:45 у КДЦ состоится награждение победителей из Минусинского района.

О награждении в Республике Хакасия (в Абакане)сообщим дополнительно.

Ребятам будут вручены памятные дипломы,наборы молочных продуктов от генерального партнера нашего конкурса ОАО «Молоко», а также подарки от медиахолдинга «Комсомольская правда».

Обладателям первых трех мест подарят сертификаты в магазин «Детский мир» от генерального партнера нашего конкурса ОАО «Молоко».

Посмотреть на рисунки участников конкурса «Молочные истории» можно здесь.