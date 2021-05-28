На красноярских теплосетях разворачивается Большая Стройка СГК

Участок капитального ремонта близ Предмостной площади проинспектировал глава города Сергей Ерёмин.

Три цели — один город

25 мая СГК в Красноярске обновляет теплосети на 11 участках в разных частях города, от улицы Маерчака до микрорайона Черемушки. Еще на трех объектах ведется реконструкция по инвестиционной программе.

Два ремонта сетей в Свердловском районе завершены, специалисты восстанавливают нарушенное благоустройство. А еще на одном участке, возле городской больницы №20, строители уже положили новый асфальт и разбили газон там, где в мае — апреле энергетики заменили трубопровод.

Сергей Ерёмин, глава Красноярска:

- Мы входим во второй год масштабных работ на теплосетях. В прошлом году уже обновили 37 километров трубопроводов, в этом году собираемся увеличить объем вдвое. Наша программа рассчитана на десять лет, и у нее три ключевые цели: повысить надежность системы, обеспечить подключение к теплу новых объектов и создать условия для закрытия малых котельных. В этом году заместим 20 котельных.

С ходом работ можно ознакомиться на специальной интерактивной карте.