Нашли босиком и в одном халате: в Красноярском крае заведено дело о доведении до самоубийства по факту смерти 12-летнего ребенка

Следователи разбираются, была ли смерть мальчика случайностью или нет Фото: Мария ЛЕНЦ

В конце мая в Красноярском крае произошла трагедия – поздно вечером на проезжей части возле старенькой пятиэтажки нашли 12-летнего Максима* (имя изменено по требованию законодательства – прим.ред.), лежащего практически посреди дороги. Мальчишка был босиком и в домашнем халате. Прохожие, заметившие ребенка, вызвали врачей и полицию, но всё тщетно. Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды» собственный источник, ребенка живым до больницы не довезли, он скончался от полученных травм на руках скоропомощников.

Известно, что незадолго до гибели мальчишки, у него произошел конфликт с родителями. Как рассказывают очевидцы, в момент гибели Максима*, взрослых дома не было, они приехали уже после того, как случилось несчастье.

Корреспондент «Комсомольской правды» попытался связаться с учителями погибшего ребенка. Но те отреагировали на попытку узнать что-то о личности и характере мальчика довольно несдержанно.

О семье Максима* удалось установить, что на учете как неблагополучные они не состояли. Родители работают, никаких пагубных пристрастий за ними замечено не было, наоборот, мама увлекается кондитерским мастерством, а отец – разными видами спорта.

По факту гибели мальчишки заведено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Расследованием занимаются сотрудники Следственного комитета. В ближайшее время они выяснят, была ли смерть мальчика случайной трагедией или всё же есть виновник.

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