Александр Дроздов: Красноярский алюминиевый завод стоит на пороге большой перестройки

Александр Дроздов, заместитель директора алюминиевого дивизиона РУСАЛ

Компания РУСАЛ анонсировала серьезную реновацию своих сибирских активов. Речь идет о целом комплексе мероприятий, которые включают в себя замену и производственных помещений, и технологий.

О том, какой экономический и экологический эффект от перестройки сибирских заводов получит компания и что даст Красноярску перестройка КрАЗа, ведущие Радио «Комсомольская правда» пообщались с Александром Дроздовым, заместителем директора алюминиевого дивизиона РУСАЛ.

Цена вопроса - 85 миллиардов рублей

- Такая перестройка произойдет впервые за всю историю отечественной алюминиевой промышленности, - рассказал в прямом эфире Александр Дроздов. - КрАЗ на протяжении последних десяти лет модернизируется. Но благодаря новым технологиям, разработанным специалистами РУСАЛа - электролизерам РА-550, мы подошли к тому, что завод необходимо кардинально перестроить. Мы будем сносить 12 из 24 цехов. И на их месте поставим только 2, с более мощным и продуктивным оборудованием.

Электролизеры РА-550 уже прошли апробацию на Саяногорском алюминиевом заводе. Экологические показатели впечатляют; снижение фторидов в выбросах в 3,5 раза, бензапирена - до нулевой отметки. И второй важный показатель - снижение энергопотребления на 15 %. Экономия электроэнергии отражается в общей экономии расходов на производство.

Фото: Мария ЛЕНЦ

По словам Александра Дроздова, обойдется такая реновация КрАЗа в немалую сумму - 85 миллиардов рублей. К слову, столько же было потрачено на подготовку к Универсиаде-2019.

Планы должны быть реализованы в три этапа. Сейчас идет подготовка технического задания. Около двух лет уйдет на проектирование, согласования и разрешения. И пять лет отводится на перестройку завода.

Сначала новые корпуса появятся на свободной территории. По мере того, как будет вводиться в эксплуатацию первая часть электролизеров РА-550, будут высвобождаться и сноситься старые цеха.

- Речи о снижении темпов и объемов производства не идет. Завод уже много лет действует в одних параметрах - это около 1 миллиона тонн алюминия в год. Мы планируем в них остаться, - конкретизирует Александр Дроздов.

Стройка нового века

Перестраиваться будет не только КрАЗ, но и три других завода в Сибири: это Иркутский (введен в эксплуатацию в 1962 году), Братский (1966), Новокузнецкий (1943). В Красноярске будет своего рода центр управления процессами по всем четырем объектам. Какими на выходе должны быть результаты, можно посмотреть на примере Богучанского алюминиевого завода, запущенного в 2016 году, - сегодня это самое новое предприятие алюминиевого дивизиона РУСАЛа. По таким же лекалам строится сейчас и Тайшетский завод.

По предварительным подсчетам, на строительство новых цехов КрАЗа понадобится до 2 тысяч человек. Кстати, о подрядчиках: любая стройка влечет за собой дополнительные потребности во всем - в технике, расходных и стройматериалах, спецодежде, оборудовании и так далее. Так что до 2028 года КрАЗ в рамках кооперации даст работу десяткам компаний от крупного до малого бизнеса.

А что будет на месте 12 цехов, которые исчезнут к 2028 году? Частично там организуют складские помещения, в том числе для хранения обожженных анодов. Часть территории планируется освободить под сквер. Так что экологичность завода вырастет не только за счет перестройки, но и за счет увеличения зелени на его территории.

ВАЖНО

Программа перестройки КрАЗа не предусматривает увеличение объема производства завода. Годовой объем останется неизменным - 1 млн тонн алюминия в год.

Фото: Мария ЛЕНЦ

НАША СПРАВКА

Красноярский алюминиевый завод был веден в эксплуатацию в 1964 году. Сегодня, спустя более полувека, это второй по объемам производства алюминиевый завод в мире. Выпускает 27% алюминия в России.