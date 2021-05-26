Красноярские студенты поддерживают предварительное голосование «Единой России»

В отборе кандидатов от «Единой России» могут принять участие все жители региона, обладающие избирательным правом. Активно поддерживает процедуру молодежь края. Накануне студенты красноярских вузов поделились мнениями о том, почему важно сделать свой выбор на сайте предварительного голосования.

Свою гражданскую позицию выразили и студенты Красноярского государственного медицинского университета, которые провели донорскую акцию по сдаче крови и приняли участие в предварительном голосовании «Единой России». Некоторые из них регистрировались на сайте и изучали программы участников партийной процедуры прямо на донорском кресле.

«Я зарегистрировался на сайте предварительного голосования, и считаю, что это отличный способ проявить свою гражданскую позицию, социальную активность», - рассказывает студент Медицинского университета Николай Кошелев.

Многие студенты Меда в самый разгар пандемии коронавируса работали в красных зонах и разносили помощь пожилым людям, которые не могли выйти из дома. Неравнодушие к проблемам своих земляков они сегодня проявляют и через участие в процедуре предварительного голосования.

«Тот, кто через это прошел - он будет очень хорошим врачом, потому что пройти через ковидный госпиталь - это многого стоит. И, так как я - представитель молодежи, для меня очень важно выразить свою гражданскую позицию, потому что будущее все равно зависит от нас, и это очень приятно осознавать», - рассказывает студент Алексей Топоев.

Дарья Евстропова, студентка 525 группы, является руководителем волонтерского сектора при студенческом совете КРАСГМУ. Она считает, что каждый человек должен участвовать в жизни края и страны, думать о будущем земляков: «Я уже зарегистрировалась на сайте предварительного голосования, никаких проблем это у меня не вызвало. Правда проголосовать я не успела, но в ближайшее время обязательно ознакомлюсь с программами кандидатов и проголосую. Мне кажется, что каждый человек должен активно проявлять свою гражданскую позицию. Участие в предварительном голосовании в качестве выборщика - хороший способ это сделать».

Тем, кто не мог самостоятельно зарегистрироваться на сайте предварительного голосования, помогли партийные волонтеры. Студентка 2 курса Ева Матюшевская кровь сдает уже четвертый раз, а вот голосует впервые.

«Я не могла зарегистрироваться на сайте предварительного голосования самостоятельно, и мне помог волонтер. Он все подробно объяснил, помог правильно ввести все необходимые данные. Думаю, это здорово, что сегодня молодежь может самостоятельно решать, за кого голосовать, и никто не вправе делать выбор за нас. Мне было очень интересно посмотреть на кандидатов, ознакомиться с документами и политическими программами на сайте. Я сделала свой выбор!», - рассказывает Ева.

В руководстве ВУЗа акцию поддержали. Ректор КрасГМУ Алексей Протопопов хвалит молодежь за политическую активность и говорит, что сам уже тоже проголосовал.

«Это абсолютно честная, правильная и выдержанная в духе времени процедура. Она позволяет людям познакомиться с теми, кто решил пойти в органы власти. Подробно рассказывают о том, какие проблемы кандидат намерен решать в регионе и за что бороться. Данное нововведение, безусловно, является положительным. Сам я уже проголосовал и рекомендую сделать это всем. Позади меня вы можете увидеть студентов медицинского университета, сейчас они сдают кровь. На самом деле ребята обладают довольно активной гражданской позицией. Я знаю, что очень много наших студентов уже приняли участие в процедуре предварительного голосования и поддержали кандидатов!», - отмечает ректор.

А в Сибирском федеральном университете состоялась традиционная весенняя встреча с ректором. На вопросы студентов, в том числе и политические, отвечал ректор Максим Румянцев. И студенты и ректор сходятся во мнении, что предварительное голосование – это процедура, которая позволяет самим жителям делать свой выбор в пользу будущего своей страны, в том числе и ее важнейшей сферы – сферы образования.

«Эта процедура дает возможность широкому кругу людей ознакомиться с позициями тех, кто претендует на общественное признание и на делегирование им ответственности за общество. На платформе можно узнать главное о кандидате, рассказать о его достижениях, познакомиться в онлайн формате с его предвыборной программой», - считает Максим Румянцев.

В списках партии на выборах окажутся те люди, которые получат наибольшую поддержку от жителей региона на предварительном голосовании. Система не предусматривает преференций за статус кандидата, биографию и политический опыт - молодежь это ценит. А еще отмечает, что сайт очень удобный – можно проголосовать прямо с гаджета, когда есть свободное время.

«На мой взгляд, это очень интересно и удобно. Не нужно куда-то ходить, проголосовать можно в любой момент, сидя дома или на работе. Найти 5 минут, зайти и ознакомиться со всеми участниками в формате здесь и сейчас», - рассказывает студентка Анастасия Шильникова.

«Ты все можешь посмотреть о человеке, узнать, оценить, сравнить. Подходит тебе, нравится тебе этот кандидат или не нравится… И, в принципе, на основании этого уже высказать какую-то свою позицию. Это удобно», - говорит студентка института нефти и газа СФУ Полина Световостокова.

Предварительное голосование поддерживают студенты и других красноярских вузов. Например, аграрного университета. У сельского хозяйства в крае большой потенциал, говорят студенты, и сделают свой выбор они в пользу тех участников предварительного голосования, кто понимает проблемы, которые существуют в этой отрасли.

«Мне важно, чтобы сельское хозяйство развивалось, так как я буду работать в этой сфере. И я бы хотела, чтобы было бы много рабочих мест, большие зарплаты, хорошие условия. Поэтому когда я просматривала сайт, я обращала внимание на людей, которые занимаются и вовлечены в сельское хозяйство», - рассказывает студентка аграрного университета Алина Титовец.

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Проголосовать за своих кандидатов может любой житель Красноярского края до 30 мая включительно. Для этого необходимо пройти регистрацию на сайте pg.er.ru и в электронном бюллетене выбрать понравившихся кандидатов.

За первые два дня проголосовало уже более 50 тысяч жителей края.