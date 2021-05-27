Последние новости Красноярска на 26 мая 2021: землетрясение магнитудой 5.1, пингвины открыли купальный сезон и спасение мальчика с 80% ожогов Фото: Мария ЛЕНЦ

«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Публикуем последние новости Красноярска на 26 мая 2021.

В Красноярском крае произошло серьезное землетрясение магнитудой 5.1

Землетрясение произошло примерно в 14:29 на юге Красноярского края. Магнитуда составила 5.1. При этом жители региона не подземных толчков не почувствовали. (подробнее)

Сестрёнка из последних сил подтянула его к открытому балкону: трёхлетний малыш с 80% ожогами тела выжил после сильного пожара

История произошла в Минусинске. В квартире разгорелся пожар, и в итоге трехлетний мальчик получил сильнейшие ожоги. Шансов выжить после такого было мало, но красноярские врачи совершили подвиг и спасли малышу жизнь. Сейчас в семье все хорошо, он живет полноценной жизнью ребенка. (подробнее)

Электрик из Красноярска приторговывал черной икрой через интернет

31-летний красноярец регулярно ездил в Туруханский район. Там он и купил партию черной икры. После возвращения в Красноярск он и начал торговать деликатесом. Сумма ущерба составила почти 1 миллион рублей. (подробнее)

Пингвины из красноярского зоопарка «Роев Ручей» открыли купальный сезон

В 2021 году у красноярских пингвинов купальный сезон начался позже обычного. В зоопарке сообщают, что это произошло из-за долгой и холодной весны. Одновременно с этим они пошли выбирать лучшие домики для гнезд. (подробнее)

Красноярский следком задержал по подозрению во взятке сотрудницу службы строительного надзора и жилищного контроля

Чиновница попалась на излишней любви к путешествиям. Даже взятку она взяла не деньгами, а туристическим сертификатом. Какие именно страны собиралась посетить женщина – не сообщается. При этом следователи выяснили, что стоимость путевки составила около 200 тысяч рублей. (подробнее)