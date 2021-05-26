«Арбузы можно покупать даже в мае!»

Фото: Мария ЛЕНЦ

Фрукты и овощи - лидеры продаж

- В дискаунтерах «Батон» они занимают 15% объема продаж, в гастрономах «Красный Яр» - 10-11%, - рассказала в прямом эфире Анжела Рябова. – Покупатели «Батона» чаще выбирают бананы и яблоки, покупатели «Красного Яра» - цитрусовые. За качество мы отвечаем: у нас есть прекрасный Распределительный центр, где всю продукцию проверяют, в частности, на нитраты. А при закупке мы обращаем особое внимание на условия хранения, ведь урожай снимают в августе-сентябре, и если его хранили неправильно, мы такие овощи и фрукты не берем. Для нас важно сокращение цепочки поставок, наши менеджеры ищут поставщиков, чтобы заключать прямые договоры. Где-то неурожай – ищем в других регионах и странах. Не устроило качество – обращаемся к новым производителям.

Популярны очищенные и нарезанные овощи и фрукты, которые объединили в себе и экономию, и экологию – люди покупают ровно столько, сколько нужно и никаких отходов! А продажа зелени в разных упаковках выросла в два раза! Покупают и петрушку, и кинзу, и укроп, и зеленый лук, у нас для зелени даже место на полке теперь выделено больше.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Сезонность стала другой!

- У многих есть стойкое убеждение, что настоящие арбузы появляются только в июле, а то и в августе. На самом деле, сейчас это совсем не так, - говорит Анжела Владимировна. – Открытость других стран и выстроенные взаимоотношения с поставщиками позволяют нам наполнять полки сезонными вкусными и полезными товарами гораздо более длительное время, чем это было раньше. Например, уже сейчас в продаже прекрасные арбузы из Ирана, в июне – из Узбекистана, в июле – из Казахстана, а в августе поспеет наш любимый астраханский «Холодок». А вот дыни придется подождать. Первые придут к нам из Бразилии, потом их сменят узбекские. Понятие сезонности сильно изменилось. Если раньше мандарины и апельсины были новогодними фруктами, сейчас они есть круглый год! Но и новинки тоже предлагаем, особенно к праздникам. Экспериментируем. Например, к Новому году привозим рамбутаны, ананасы. Пожалуй, наиболее привязанными к сезону остались хурма, она появляется в ноябре, и черешня, она созревает сейчас, в начале лета. 28-29 мая ждем прекрасную черешню из Узбекистана, крупную, сладкую.

В собственном производстве, кстати, тоже есть своя сезонность. Сейчас время окрошки. Тепла мы пока не дождались, но самые разные наборы для окрошки у нас в гастрономах уже есть: вегетарианская, с курицей, с колбасой, с мясом. И рядом на витрине, чтобы покупатели не забыли, - тан, айран, кефир, квас. Я, кстати, предпочитаю окрошку на кефире.

Звонок в прямой эфир

- Сейчас в магазинах все фрукты зеленые, неспелые, невкусные… Даже огурцы.

- Некоторые фрукты мы действительно покупаем недозревшими, ведь им приходится преодолевать огромные расстояния. А уже здесь, на месте, доводим их до готовности в специальных камерах. Например, бананы. Но вкусы у покупателей очень разнятся. Кто-то предпочитает именно зеленые бананы, а кто-то, наоборот, перезревшие. Что касается огурцов, советую сейчас выбирать сезонные сорта, уже пошли не тепличные, а грунтовые огурцы, «Машенька». Попробуйте.

Звонок в прямой эфир

- У меня сначала лайфхак для слушателей радио, а потом – вопрос. Я покупаю хурму, кладу ее в морозилку и потом она очень вкусная! А вопрос у меня по ценам: будет ли рост цен на продукты?

- Мы регулируем цены, переключаясь от одного поставщика к другому. Говорю об этом постоянно – рост цен не в наших интересах. Рынок ритейла в нашем регионе очень насыщен, лучшие условия для покупателей – конкурентное преимущество сети. Кстати, недавно была независимая оценка стоимости покупательской корзины и в дискаунтерах «Батон» она оказалась самой низкой.

Послушать мартовскую «Планерку» на Радио «Комсомольская правда» можно здесь.

Не пропустите в июне «Планерку» с Анжелой Рябовой .