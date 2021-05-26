Таежная «Зеленая волна»

На аллее Памяти в поселке Таежный Богучанского района высадили именные деревья. У каждого из 30 саженцев рябины установлена табличка с именем того, кто посадил деревце, и будет заботиться о нем впредь.

Акция по озеленению прошла в рамках ежегодного экомарафона РУСАЛа «Зеленая волна», традиции которого заложил основатель компании Олег Дерипаска.

Начиная с 2018 года в городах присутствия компании было высажено почти 3 тысячи деревьев. В этом году традиция продолжилась - «Зеленая волна» прокатилась по 10 городам с 21 по 26 мая.

В Таежном в благом деле озеленения поселка, организованном активистами Молодежного совета БоАЗа, участвовали заводчане, учащиеся и работники таежнинских школ, а также учреждений культуры, включая местный ДК.

«Честно говоря, такого количества желающих присоединиться к «Зеленой волне» никто не ожидал, - признался координатор акции, активист Молодежного совета Александр Кондаков, - на будущий год активность таежнинцев мы обязательно учтем. А сейчас главное – обеспечить заботу и уход за нашими деревьями».