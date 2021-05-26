При пожаре в Якутии погибли двое малышей

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В селе Хатассы, Якутия, произошла страшная трагедия. После пожара погибли двое маленьких детей. Как сообщают в Следкоме, одной девочке было 2 года, а второй всего год.

ЧП случилось вечером 25 мая, пожарные получили сообщение, что загорелся 1-этажный частный дом. Спасатели были на месте через 9 минут. Как рассказывают в пресс-службе МЧС, когда на место происшествия прибыло первое подразделение, то дом горел открытым огнем.

Оказалось, что в доме были двое маленьких детей – 1 и 2 лет. Пожарные забрались в самое пекло и вынесли малышей на руках. К несчастью, мальчик скончался практически сразу, как только его передали в руки скоропомощников. За жизнь младшей врачи боролись около суток, но повреждения оказались слишком серьезными для крохи, годовалая девочка погибла.

По факту смерти детей Следком проводит проверку. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшей трагедии. Названа предварительная причина пожара – возгоранию способствовала неправильная эксплуатация газовой печи. Другие подробности трагедии пока неизвестны.

Также со своей стороны ЧП рассмотрит и прокуратура. В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности, причинам и условиям, способствовавшим гибели детей.

В ликвидации пожара приняли участие 17 человек личного состава и 5 единиц техники. Сам дом сгорел почти до тла – огнем повреждено 89 квадратных метров.

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