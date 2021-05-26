«Слушаешь их, а все мало!»

Зрители радушно принимали конкурсантов. Фото: vk.com/angarskoe_srednevekovie

От мала до велика

В Кодинске прошел первый фестиваль старожильческой культуры. Яркое и незабываемое событие стало возможным благодаря гранту президента Российской Федерации, который получила в 2019 году детско-молодежная общественная организация Кежемского района «Алые паруса». 22 мая на сцене дома культуры «Рассвет» выступили сибирские артисты из трех районов Нижнего Приангарья – Усть-Илимского, Богучанского и Кежемского.

Треть всех конкурсантов – дети и молодежь. Фото: vk.com/angarskoe_srednevekovie

Фестиваль проходил в 2 этапа. Сначала участники должны были прислать в оргкомитет видеозаписи со своими выступлениями, а затем авторы лучших работ были допущены к очному этапу конкурса. Это вокальные и хоровые группы, ансамбли и театральные кружки, коллективы и отдельные исполнители. На начальном этапе приняло участие более 150 человек. Во втором – более 120. Треть всех конкурсантов – дети и молодежь. Самой маленькой певице – 4 года, а самой возрастной – 73.

На конкурсе выступали вокальные и хоровые группы, ансамбли и театральные кружки, коллективы и отдельные исполнители. Фото: vk.com/angarskoe_srednevekovie

Радушный прием

Участников фестивали поприветствовали заместитель главы Кежемского района по сельскому хозяйству, природопользованию и окружающей среде Александр Шнайдер и председатель общественной организации «Алые паруса» Александра Калугина, которые подчеркнули важность сохранения ангарской культуры и пожелали участникам удачного выступления.

Приветствие Александра Шнайдера. Фото: vk.com/angarskoe_srednevekovie

Незабываемые впечатления остались у каждого, кто присутствовал на мероприятии. Колоритные, в красивых костюмах, улыбающиеся исполнители ангарских песен и знатоки устного народного творчества поразили всех своими талантливыми номерами. Запомнилось выступление Валентина Брюханова из села Недокура в номинации «Сценический фольклор». Номер привел зрителей в такой восторг, что зал рукоплескал артисту очень долго.

Колоритные костюмы участников фестиваля. Фото: vk.com/angarskoe_srednevekovie

Зрители радушно принимали и гостей – усть-илимский фольклорный ансамбль «Горенка» (руководитель Марина Жмурова), богучанцев из села Пинчуга – казачий вокальный ансамбль «Станица» (руководитель Маргарита Косых), вокальный ансамбль «Акварель» из поселка Гремучий (руководитель Алла Сормуль), так и своих земляков – тагаринцев, имбинцев, ирбинцев, недокурцев, заледеевцев и кодинцев. Особенно им приглянулся фольклорный коллектив «Родники». Чистое пение, настоящее, ангарское никого не оставило равнодушным. «Нашенски, околотошные!» – восторгались зрители.

Чистое пение, настоящее, ангарское никого не оставило равнодушным. Фото: vk.com/angarskoe_srednevekovie

В очередной раз порадовал своим пением зрителей фольклорный ансамбль «Живая Старина» (руководитель Игорь Горев, Красноярск). У коллектива в Кодинске есть свои почитатели, которые всегда приходят послушать именно их. На мероприятие приехала и руководитель «Кежемского Землячества» из Красноярска – Любовь Карнаухова. Она тепло отозвалась о фестивале, пожелала участникам крепкого здоровья, оптимизма, ярких творческих идей и их успешного воплощения в дальнейшей профессиональной деятельности.

Незабываемые песни бабушек-ангарок. Фото: vk.com/angarskoe_srednevekovie

Глоток чистого воздуха

Оценивало старания конкурсантов серьезное жюри: Светлана Майзингер (заведующая отделением сольного хорового народного пения Красноярского колледжа искусств имени Иванова-Радкевича), Любовь Харченко (музыковед и преподаватель Красноярского колледжа №1 имени Горького), Игорь Горев (преподаватель отделения сольного хорового народного пения Красноярского колледжа искусств имени Иванова-Радкевича, руководитель фольклорного ансамбля «Живая старина», лауреат премии губернатора Красноярского края), Людмила Ротари (коммерческий директор Красноярского филиала АО «Издательский дом «Комсомольская правда») и Татьяна Тимонина (директор МКУ «Управление по культуре, спорту, туризму и молодежной политике Кежемского района»).

Жюри конкурса. Фото: vk.com/angarskoe_srednevekovie

– Песенная ангарская традиция – не каждому любителю старины под силу. Бесконечная, с коленцами, да с гаканьем, как родник, льющаяся будто из груди, если уж и войдет в душу, то останется в ней навсегда! Гостей фестиваля – фольклорный ансамбль «Живая старина» - кодинцы встречали с восторгом и душевным трепетом, потому что еще никому так не удавалось глубоко постичь старинную ангарскую песню. Незабываемыми стали и встречи с бабушками-ангарками. Словно глоток чистого воздуха, слушаешь их, а все мало! «Залыбился» - заулыбался значит, или «мы с тобой – одна роша» - одного возраста. Невозможно насытиться рассказами о былом, слушаешь не наслушаешься, любуешься не налюбуешься. Уж очень красив неповторимый ангарский говор, меткий и широкий! – поделилась впечатлениями Светлана Майзингер.

Награждение конкурсантов. Фото: vk.com/angarskoe_srednevekovie

Поздравляем!

Жюри высоко отметило не только «Горенку», «Родники», но и фольклорный ансамбль «Родные просторы» (село Ирба), театральный кружок «Этюд» (поселок Тагара), театральный кружок ДПИ «Лоскуток» (поселок Тагара), которые получили дипломы 1 степени и увезли достойные призы – отпариватели, кофемашину и музыкальную колонку.

Спецпризы (чайные сервизы, блинницу) получили вокальный ансамбль «Акварель» (поселок Гремучий), коллектив «Родники» (Кодинск) и Брюханов Валентин (поселок Недокура).

Победители получили дипломы и призы. Фото: vk.com/angarskoe_srednevekovie

Организаторы фестиваля благодарят Фонд президентских грантов, Приангарский ЛПК и его исполнительного директора Андрея Благина, ООО «Леспрофиль» и его директора Марию Кузнецову, Кежемский районный Совет депутатов и его председателя Нину Журавлеву за возможность организовать такое необыкновенное мероприятие.

Фотоотчет фестиваля смотрите в группе вконтакте «Ангарская школа фольклора и этнографии»