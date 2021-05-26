Официальное опровержение информации, изложенной на сайте «КП»-Красноярск

14 мая 2020 года на сайте «Комсомольской правды»-Красноярск вышла новость под заголовком «Известный в Красноярске адвокат в прошлом оказался судим». В ней речь шла об Иване Хорошеве, главе адвокатского бюро «Хорошев и партнеры». Кроме того, было указано, что он член комитета «Против пыток» фонда «Общественный контроль». В основу публикации легла информация из телеграмм-канала «Силовики» от 13 мая 2020 года о том, что в марте 2000 годаон бы судим за превышение должностных полномочий. К информации был приложен скан судебного решения. Однако источник не указал, как развивались события далее. Между тем, это имеет существенное значение.

Сообщаем, что определением Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РФ от апреля 2002 года обвинительный приговор от 30 марта 2000 года был отменен, дело направлено на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе судей. 08 апреля 2003 года судьей Красноярского краевого суда был вынесен новый приговор, которым Хорошев И.А. был оправдан по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 303 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства).

Иными словами, при пересмотре уголовного дела суд пришел к выводу об отсутствии самого факта фальсификации доказательства по уголовному делу, а также об отсутствии факта применения насилия и пыток, а также применения оружия и специальных средств к подозреваемым.

Кроме того, не существует комитета «Против пыток» фонда «Общественный контроль», членство в котором было приписано адвокату.

В соответствии с указанным «КП»-Красноярск приносит искренние извинения Ивану Хорошеву в связи с публикацией недостоверной информации.