Воспитание начинается с игры

Фото: Мария ЛЕНЦ

На урок пришли пятиклассники из разных школ города вместе со своими педагогами. Что узнали участники и как провести такой урок в любой школе Красноярска?

В 2019 году Центр экономии ресурсов при поддержке СИБУРа и Федерального эколого-биологического центра разработал методические материалы игровых занятий «Вторая жизнь пластика» для формирования экологических бытовых и потребительских привычек.

В программу входят экологический урок для учеников 5-10 классов, квест, который поможет разобраться в технологиях переработки отходов, интеллектуальная игра, экомарафон с практическими заданиями на каждый день, а также исследовательская работа. Все это подходит и для школы, и для занятий в семейном кругу.

- Экологичный образ жизни, снижение количества отходов и участие в раздельном сборе — это необходимые действия, которые диктует нам современность. Благодаря материалам, которые мы разработали совместно с СИБУРом, об этом можно говорить с детьми без нотаций и морализаторства, а в увлекательном игровом формате, - считает Алина Кольовска, руководитель Центра экономии ресурсов.

Все это мы и проверили в пресс-центре «Комсомольской правды» вместе с детьми из разных школ, учителями и специалистами компании СИБУР. Урок провела Татьяна Аронова, корреспондент «Комсомолки» и бывший учитель географии:

- Игровой экологический урок «Вторая жизнь пластика» доказывает, что при правильном использовании и утилизации пластик является одним из самых экологичных материалов современности, ведь он, как бумага и алюминий, может быть переработан несколько раз. Причем дети сами приходят к выводу, что переработка – самый экологичный способ обращения с отходами. Общая беседа, игра, работа в группах – это на уроке. А домой участники урока забрали инструкцию-памятку с советами и правилами раздельного сбора мусора у себя дома.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Фишкой урока стал экологический чемоданчик «Вторая жизнь пластика». С его помощью можно изучить маркировку товаров из пластика, вещи, произведенные из отходов, поиграть, рассмотреть различные схемы.

- Мне кажется, можно провести отдельный урок только на основе чемоданчика. Он яркий, красочный, все хочется рассмотреть, - считает Юлия Битиньш, методист Красноярского информационно-методического центра. – Детям интересно, когда можно потрогать. А вещи из переработанного пластика – это вообще для них маленькое открытие. Урок методически расписан, учителю будет легко его провести. И еще один момент: информации очень много, она вариативна, можно провести такой урок и с первоклассниками, и со старшеклассниками. С малышами в основном играть, для старших использовать больше информации, проблемных вопросов. Экологии в школе сейчас нет, есть отдельный блок в биологии, частично – в географии, физике, химии, поэтому такой урок можно использовать в разных предметах. С содержимым «эко-чемоданчика» мы хотели бы познакомить как можно больше красноярских школьников.

Финалом экологического урока стали подарки: каждый участник получил энциклопедию «Все о полимерах», изданную компанией СИБУР.

КСТАТИ

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Красноярский завод синтетического каучука - единственный производитель высококачественных бутадиен-нитрильных каучуков (БНК) специального назначения в России.

С 2001 года предприятие входит в состав нефтехимической компании СИБУР, которая занимается переработкой попутного нефтяного газа.

С 2011 года на КЗСК действует программа по раздельному сбору твердых бытовых отходов (ТБО) – бумаги, полиэтилена, полипропилена, ПЭТ – все это отправляется на вторичную переработку.