Электрик из Красноярска приторговывал черной икрой через интернет

Фото: МВД

В Красноярске задержали мужчину, незаконного торговавшего черной икрой. Одну из покупательниц сотрудники МВД поймали прям возле его подъезда. Девушка сначала отпиралась, утверждала, что её угостили, но она не знает, что находится в пластиковом контейнере, но потом всё-таки решила сотрудничать со следствием.

Продавцу деликатесов 31 год, он работает электриком на теплоходе, который совершает регулярные рейсы в поселок Верхнеимбатск Туруханского района. Там он незаконно получал икру и рыбу от 28-летнего рыбака, который в обход запретам добывал деликатесы. Затем работник речфлота, по прибытию в краевую столицу, сбывал икру и рыбу через интернет.

При очередной попытке продать деликатес, подозреваемого задержали. Во время обыска в его квартире нашли 20 пластиковых емкостей по 0,25 кг с икрой рыб осетровых пород общей массой 5 кг, а также 2 фрагмента рыб осетровых пород и 6 фрагментов рыбы стерляди. Все деликатесы были изъяты.

Помимо продавца, полицейские задержали и рыбака, поставлявшего икру и рыбу для продажи. Сумма причинённого материального ущерба государству составила 960 тысяч рублей.

В отношении незаконных «бизнесменов» заведено уголовное дело по статье «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации». Если вина подозреваемых будет доказана, то им грозит до 8 лет лишения свободы и большой штраф.