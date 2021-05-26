Красноярский следком задержал по подозрению во взятке сотрудницу службы строительного надзора и жилищного контроля

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В Красноярске задержана сотрудница службы строительного надзора и жилищного контроля. Женщина подозревается в получении крупной взятки – туристического сертификата на 200 000 рублей. Как сообщает следком, сейчас сотрудники ведомства ходатайствуют о заключении чиновницы под стражу.

Следствие считает, что не позднее апреля 2017 года, точную дату пока установить не удалось, сотрудница службы стройнадзора и контроля получила взятку от директора крупной управляющей компании. Взамен чиновница не проводила проверок и не принимала никакие штрафные меры в отношении руководителя УК.

Выяснилось, что подозреваемая вынудила мужчину дать ей взятку в виде туристического сертификата на 200 000 рублей путем угроз. Она обещала, что если он не заплатит, то она не включит несколько новостроек на Можайского и Курчатова в его управление.

Следственный комитет задержал сотрудницу стройнадзора, провел обыски в рабочем кабинете и по месту её жительства. Специалисты изъяли документы, представляющие интересы для следствия. В отношении чиновницы также заведено уголовное дело по статье «получение должностным лицом взятки за незаконные действия».

Расследование продолжается.

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