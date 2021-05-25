Что важно знать о предварительном голосовании «Единой России»

ЦИФРА ДНЯ: на 25 мая уже проголосовало 53.384* человека

(*данные обновляются ежедневно в 18:00 по местному времени)

Как выбрать своего кандидата

В Красноярском крае, как и по всей стране, продолжается предварительное голосование «Единой России». Оно продлится до 30 мая.

Принять участие в нем могут все желающие, прошедшие регистрацию на портале pg.er.ru до 28 мая.

Чтобы стать избирателем предварительного голосования, необходимо:

- Зайти на сайт pg.er.ru

- Нажать на кнопку: «хочу проголосовать»

- В окне авторизации личности через портал Госуслуги ввести логин и пароль от своей учетной записи

- Подтвердить данные

- Оформить согласие на обработку персональных данных

- Ввести адрес прописки.

Теперь вы можете проголосовать!

В электронном бюллетене вы сможете познакомиться со списком кандидатов, которые выдвигаются по вашему округу.

Регистрация избирателей будет длиться до 28 мая. Успей проголосовать!

По итогам рейтингового голосования «Единая Россия» сформирует списки своих кандидатов на выборы в Государственную думу и Законодательное собрание Красноярского края.

Почему важно проголосовать

Красноярцы и жители региона принимают самое активное участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия».

До 30 мая единороссы определяют лидеров своей команды, которые в дальнейшем будут выдвинуты кандидатами на выборы в Государственную думу и Законодательное собрание Красноярского края.

Известные красноярцы ответили на вопрос, почему важно проголосовать.

Солистка Красноярского государственного театра оперы и балета, заслуженная артистка России Вера Баранова:

Предварительное голосование дает возможность определиться еще на раннем этапе, выразить доверие тому или иному кандидату. Я считаю, что такой формат очень удобен для жителей Красноярска и Красноярского края. У каждого жителя региона есть возможность в любое удобное время познакомиться с кандидатами и цивилизованно проголосовать. Кого-то мы уже очень хорошо знаем, знаем их работу, кого-то вообще не знаем, с кем-то знакомимся. Очень понятный, честный формат, в котором учитывается мнение жителей края. Мне, как жителю моей страны, человеку, работающему и думающему о перспективах моих студентов, очень важно, кто будет принимать законы.

Директор детской спортивной школы «Енисей СТМ», главный тренер регбийного клуба «Енисей СТМ» Александр Первухин:

Такой способ голосования совсем новый, но могу сказать, что очень удобный, быстрый и простой. Он позволяет нам самим определять людей, которые пойдут на выборы, исходя из личных предпочтений, симпатий, программ кандидатов. Это прямая возможность для людей участвовать в выборах, влиять на список кандидатов. Я очень многих людей знаю, как хороших профессионалов, которые реально болеют за развитие города и края. Для меня лично это процедура, внушающая доверие, так как решения принимаются самими людьми, без каких-то кабинетных вопросов. Процедура проходит через сайт Госуслуг, в который не войдешь просто так, не взломаешь и не подделаешь результаты. Я думаю, она позволяет любому простому человеку участвовать в выборах напрямую.

Главный врач Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Валерий Сакович:

Предварительное голосование «Единой России» на самом деле голосование не за партию. Это голосование за тех достойных людей, которых партия хочет предложить на выбор для народа. А чтобы партия определилась, кто в настоящий момент является лучшим из лучших, я считаю, вполне правомерно спросить мнение граждан. Узнать, кого люди видят в качестве кандидатов на выборы в Законодательное собрание и Государственную думу. Именно поэтому в данной ситуации не «Единая Россия» выдвигает свои кандидатуры – их выдвигает народ, партия их только рассматривает. Вообще, мне кажется, это абсолютно нормальная практика. Она применима в ряде государств. Как раз благодаря ей, у нас в крае появилось большое количество политически и общественно активных людей. А, как известно, если в процессе предварительного голосования в политике появляются люди с активной жизненной позицией – это безусловный плюс. Все это способствует непрерывной работе социальных лифтов, их появлению и обновлению. Это интересно в первую очередь избирателям. Я считаю, что посредством процедуры предварительного голосования наш регион способен открыть для себя много новых лиц – талантливых и социально активных!

Актуальные цифры предварительного голосования

Для участия в предварительном голосовании «Единой России» подано 464 заявления от зарегистрированных кандидатов. Из них 378 - на выборы в Законодательное Собрание края по одномандатным, двухмандатным округам и региональным группам краевого списка, а также 86 заявлений от кандидатов на выборы в Государственную Думу по четырем одномандатным округам и по списку.

В сравнении с предварительным голосованием 2016 года количество кандидатов на выборы в Госдуму выросло почти в три раза. Тогда на участие в процедуре было подано всего 37 заявлений.

Количество заявлений от кандидатов на выборы в Заксобрание также увеличилось почти в два раза по сравнению с 2016 годом.

Почти в два раза увеличилось количество женщин, желающих идти в политику, увеличилось количество беспартийных кандидатов и молодежи.

Статистика поданных заявлений:

110 женщин, 231 мужчина

Самому младшему кандидату 20 лет, самому старшему 75 лет

244 человека - уроженцы Красноярского края

302 кандидата с высшим образованием

Профессии участников ПГ: врачи, учителя, воспитатели, юристы, инженеры, продавцы, специалисты по работе с молодежью, сотрудники правоохранительных органов, специалисты по рекламе, тренера, сотрудники учреждений культуры, служащие, а также общественники, волонтеры, студенты и пенсионеры.

В качестве избирателей в Красноярском крае зарегистрировалось более 150 тысяч жителей края.