Прописные истины детской безопасности: азбука для родителей Фото: ИВАНОВА Диана

До начала лета осталось меньше недели. Детвора, понятное дело, радуется, что не будет уроков, а гулять и общаться с друзьями можно с утра до вечера. Но для родителей наступает тревожное время. И если не получится увезти детей к бабушкам или определить в лагерь отдыха, переживают, что те остаются без надзора, как бы чего не случилось. Как подготовиться к безопасному лету, подскажут специалисты МЧС.

Как позвонить спасателям?

Телефоны сейчас есть у большинства детей и подростков. Поэтому объясните им, как действовать, если они попали в беду и стали очевидцами происшествия. Первое: не паниковать, а набрать номер 01, 101 или 112. Он доступен у любого оператора даже при отрицательном балансе. Ребенок должен четко назвать свое имя и сказать, что случилось. Затем: где это произошло и кому требуется помощь, нужна ли скорая, пожарные или полиция.

Звонок – не развлечение

По статистике, до 80% звонков в диспетчерские службы – ложные. Уважаемые родители, объясните вашим детям, что это плохие шутки. Ведь в этот момент, возможно, кто-то и в самом деле окажется в опасности. Но пока спасатели будут отрабатывать ложный вызов, оказавшийся в беде человек может не дождаться помощи. Счет ведь порой идет на минуты. И, к слову, штраф за ложный вызов – от 1000 до 1500 рублей. А определить номер телефон «шутника» проще простого.

Велошлем, очки, перчатки

Велосипед – это здорово. А чтобы не омрачить поездку, нужно позаботиться об экипировке: велошлем, перчатки без пальцев, очки и наколенники. Звон вам понадобится, чтобы посигналить зазевавшемуся пешеходу, если вдруг выйдет на велодорожку. А фары и светоотражатели нужны, чтобы ваш велосипед был виден издалека в любую погоду.

Никаких спичек

Спички и дети – понятия несовместимые. Как это ни банально звучит, уберите подальше от них спички, зажигалки и горючие материалы. Не учите их разводить костры – вырастут и сами научатся. В качестве наглядного примера расскажите им о результатах пожаров. Сюда можно приобщить информацию о том, что нельзя включать в розетку бытовые приборы, которые нагреваются, – утюги, чайники, кипятильники.

Подведем итоги

А в целом, уважаемые родители, безопасность ваших детей – это ваша ответственность. Уделяйте им внимание, побольше разговаривайте на тему безопасности. Обсуждайте различные варианты, чтобы ребенку не хотелось попробовать на себе. Не отпускайте к водоему без сопровождения взрослых. Нашейте на одежду светоотражающие элементы, чтобы их было видно в вечернее время. И самое главное – подавайте личный пример безопасной жизни.