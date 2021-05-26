Пять дней жалобно кричали с крыши, как дети: во время потопа хозяева спаслись сами, но бросили на гибель щенков и собаку на цепи

Во время мощного паводка хозяева спаслись сами, но бросили собаку на цепи и ее щенков. Фото: предоставлено героиней публикации, стоп-кадр видео Центр развития общественного контроля Хакасии.

Худые, как скелетики, озябшие, голодные… Четверых щенков и прикованную цепью собаку во время потопа бросили собственные хозяева. Спаслись сами, а питомцам не оставили ни шанса уцелеть. Эта история – а произошла она в селе Ермаковское Красноярского края – скорее всего, закончилась бы трагедией, если бы не вмешательство волонтеров и МЧС. Как все было, рассказали корреспонденту «Комсомольской правды – Красноярск» непосредственные участники событий.

Плач был слышен за километры

… Во второй половине мая в Сибирь пришла большая вода. Весенние паводки обрушились и на Красноярский край. Под удар стихии попал, в том числе Ермаковский район. Здесь были затоплены десятки домов. У села Нижний Суэтук пришлось даже частично разрушить дорогу, чтобы поток воды прошел мимо построек.

- Как раз в это время я отправилась в командировку в Туву, - поделилась с нами волонтер и журналист Беназир Мирова. – Так и оказалась рядом с Ермаковским. В новостях слышала, там подтопления. Думаю: дай заеду, посмотрю. В итоге попала в самый пик. И местные жители позвали меня: «Садитесь в лодку, покажем, что у нас творится».

Признается: такого не ожидала. Улицы превратились в реки, едешь, а под тобой толща воды метров в семь. Дома стоят по окна в мутной жиже. Конечно, пострадавших эвакуировали, разместили в безопасном месте.

- И тут я слышу: где-то отчаянно лает собака, пищат щенки. Было понятно, они в беде. Так сильно плакали, что было слышно километра за три. Визг, лай, но все проезжали мимо – раз за разом. Когда вернулись, я стала думать, что делать? И полицейские подсказали – звони в МЧС. Я еще засомневалась: есть ли у них время, особенно сейчас? Но все-таки набрала. И, знаете, отреагировали моментально. За два часа собрали бригаду, выдвинулись на место – на лодке.

Тряслись от холода и страха

От увиденного наворачивались слезы. Двор вокруг небольшого домика был полностью затоплен. А на крыше бани жались друг к другу четверо маленьких щенков. Как сумели туда вскарабкаться – сами или перетащила мать, загадка.

Позже выяснится: на крыше постройки бедолаги просидели пять дней. Без еды и питья, дрожа от холода и сырости, зарываясь в мамину шерстку, чтобы согреться.

Заметив приближающуюся лодку, малыши завизжали от радости, а собака кинулась в воду – навстречу спасителям.

Кстати, подобраться к дому было непросто – везде рабица, колючая проволока. На обычной резиновой лодке (как у полицейских) не проехать, сплошная полоса препятствий. Хорошо, подключилось МЧС. Несколько минут, и крохи были на борту.

Как собака и щенки радовались своим спасителям, не описать. Фото: стоп-кадр видео Центр развития общественного контроля Хакасии.

По словам очевидцев, как радовались щенки, просто не описать словами. Истошно кричали, виляли хвостиками, лизали руки. Благодарили изо всех сил.

Почему не отвязали?

- Маленькие, худющие, голодные, ждали помощи около недели, - пояснила «КП» - Красноярск жительница села Елена Шаранова. – Как так вышло? Вода поперла на деревню. А у хозяев (это многодетная семья: отец, мать и пятеро детей) дом на берегу, в нескольких метрах от реки Оя. Так что его топит каждый год. Люди знают, как себя вести, что предпринять.

Что тут важно? Большая вода нагрянула в село НЕ внезапно, отмечают местные. Полицейские и спасатели заранее обходили дома, предупреждали, будет подтопление. Так что семья эвакуировалась не в панике, на спешку все не спишешь. Времени спустить собаку с цепи (как минимум) и вывезти щенков было достаточно. Но этого не случилось. И животные оказались в западне – в шаге от верной смерти.

Более того в прошлом году ситуация была один в один, вспоминают в Ермаковском. Только, признаются, с одной поправкой. При потопе те же родители, покидая дом при паводке, бросили не щенков, а собственных детей. Их спасали сотрудники МЧС. Правда, тогда все осталось без последствий. И повторилось снова – но уже с питомцами. (Отсюда вопрос: что будет еще через год? И где гарантия, что дети опять не окажутся в опасности?)

Улицы села превратились в реки. Фото: стоп-кадр видео "ЗооЗабота - помощь бездомным животным Хакасии".

- Сейчас все больше людей берут животных, как игрушки, - считает Елена Шаранова. – А когда собака или кошка надоест, избавляются. Питомец оказывается на улице, в беде. Я думаю, в людях с детства нужно воспитывать милосердие, любовь к самым беспомощным, безответным, иначе…

Как кошка с собакой

Теперь щенки в безопасности, спасибо волонтерам и спасателям. Впрочем, не только. Помогли и местные.

- Мы договорились с молодой женщиной, Натальей, ее дом не попал в зону затопления, - продолжает Беназир Мирова. – Она на три дня взяла щенков к себе на передержку. Одного мальчишку сразу забрал житель села. Собаку-маму увез прежний хозяин. А остальных мы переправили в Абакан, пытаемся их пристроить.

Вместе с собачьей семьей пять дней ждал помощи на крыши и кот. Фото: предоставлено героиней публикации.

Кстати, вместе с собачьей семьей пережидал паводок и кот. Красивый, полупородистый, помесь с бенгалом. Его при эвакуации «забыли» те же владельцы. Понятно, без еды и дома кот осунулся – очень стрессовал. Но, что интересно, за пять дней на крыше «друзья по несчастью»-собаки его не тронули. И теперь парень ищет новую семью, хорошо бы, более памятливую.

Малыши и их мама выжили чудом. Фото: предоставлено героиней публикации.

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