Последние новости Красноярска на 25 мая 2021: избиение врача на приеме, прощание с Дмитрием Миндиашвили и предотвращение теракта в Норильске Фото: Мария ЛЕНЦ

«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Публикуем последние новости Красноярска на 25 мая 2021.

Муж блогерши избил красноярского доктора прямо на приеме после слов о «псевдо-врачах»

Молодой врач Владимир Чекунов в инстаграме нелестно отозвался о «коллегах», которые, не имея достаточной квалификации, раздают медицинские советы сомнительной пользы. Один из таких «коллег» обиделся на доктора и избил его прямо в рабочем кабинете на глазах у свидетелей. Теперь в этом разбирается полиция. (подробнее)

Прощание с Дмитрием Миндиашвили: легендарного тренера по борьбе похоронят на Аллее славы

Знаменитого тренера похоронят на Аллее славы кладбища Бадалык. Прощание с Дмитрием Георгиевичем начнется 27 мая в 11:00 часов в БКЗ. Напомним, что почетный гражданин Красноярска скончался 24 мая 2021 года. (подробнее)

ФСБ задержала сторонника запрещенной организации, готовившего теракт в Норильске во время парада Победы

Мужчину задержали в Ставропольском крае еще в апреле. Силовики выяснили, что мужчина планировал теракт во время парада Победы и даже нашел взрывчатку, которую хранил в подвале дома в Норильске. Кроме того, выяснилось, что подозреваемый в «Телеграме» пытался найти сообщников. (подробнее)

Деловой центр «Красноярск-Сити» планируют перенести

Изначально бизнес-центр планировали строить у ТК «Комсомолл», но планы изменились, так как для столь масштабного проекта места там маловато. В итоге будущую стройку собираются перенести на территорию бывшего комбайнового завода. (подробнее)

Волчица, пойманная в центре Красноярска, умерла от укуса клеща

Оказалось, что уже полюбившаяся красноярцам волчица скончалась из-за клещей. Специалисты сообщают, что животное погубила сезонная инфекция пироплазмоз. Но диагностировать этот недуг удалось, увы, лишь после смерти волчицы. (подробнее)