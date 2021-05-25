В этом классе была 100% посещаемость: якутская школа выпустила единственного 11-классника

Фото: Ынгинская школа

В Ынгинской школе Томпонского района, Якутия, в 2021 года выпускается всего лишь один 11-классник. Михаил единственный ученик в своём классе уже 2 года. Как рассказала администрация школы в своём инстаграме, на постоянной основе он остался один в 10 классе.

Фото: Ынгинская школа

На самом деле, Михаил был единственным учеником с самого начала своего обучения. В тот год в Ынгинской школе не было других первоклашек. Как вспоминает первая учительница Михаила Элеонора Геннадьевна, в последствии у парня были одноклассники, порой даже по 4-5 человек, когда они приезжали с других школ. Но большую часть времени он оставался единственным учеником.

Фото: Фото: Ынгинская школа

Учителя Михаила шутят, что в его классе всегда была 100% посещаемость, успеваемость и участие во всех мероприятиях.

На своём последнем звонке парень также в одиночку отдувался за весь класс – Михаил выступил с речью перед своими учителями и подарил памятные презенты. Учителя, в свою очередь, вручили школьнику номинацию «Единственный и неповторимый».

Педагоги рассказывают, что Михаил очень активный подросток, с удовольствием участвует в общественной жизни не только школы, но и своего района. Эти качества отметил и руководитель Ынгинского наслега (посёлка – прим.ред.), единственный выпускник удостоился единоразовой стипендии главы Ивана Захарова. Михаил, на сегодняшний день, за годы существования стипендии, пока единственный из юношей получил 10 000 рублей.

С особой гордостью учителя отмечают, что парень не забыл поблагодарить работников интерната, где проживали его бывшие одноклассники. А для родной школы посадил несколько деревьев совместно с учениками 9 класса.

Фото: Ынгинская школа

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