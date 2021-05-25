Муж блогерши избил красноярского доктора прямо на приеме после слов о «псевдо-врачах»

В Красноярске известного врача избили за высказывание в адрес "инста-докторов". Инстаграм Владимира Чекунова

Владимир Чекунов – довольно известный в Красноярске молодой врач, практикующий по нескольким направлениям, он гастроэнтеролог, гепатолог, клинический диетолог, нутрициолог, педиатр. Несколько лет провел в стенах медицинского университета, зарабатывал и защищал диплом и звание врача.

Неудивительно, что он, как и большинство его коллег, отрицательно высказывается в адрес тех, кто в социальных сетях собирает многотысячные армии подписчиков и дает медицинские советы, при этом не имея соответствующего образования. Не так давно Владимир Чекунов вновь выступил с критикой в адрес таких инста-целителей. Высказался корректно, не называя имен. Но, видимо, «герои» узнали себя. Муж обиженного блогера пришел устраивать разборки прямо в клинику, где в тот момент находились мамы с детьми.

В минувшую пятницу 21 мая, в 15:50 (доктор вел прием в университетской клинике на Маркса), к нему в кабинет вошел мужчина, несколько раз ударил Владимира в грудь, разбил губу и повредил руку. При свидетелях угрожал расправой. Заявление в полицию уже написано.

«Причина данной ситуации: я всегда высказывался и буду высказываться против псевдо врачей без медицинского образования, которые назначают для лечения несертифицированные БАДы в токсичных дозах, проводят психотерапевтические консультации и прочую активность! Не вижу смысла молчать и моим коллегам на эту тему, так как на приеме с завидной регулярностью приходят люди с токсическим поражением организма и необоснованным назначением неспециалистами лечения того или иного заболевания!» - комментирует доктор причину своего отношения на своей странице в "Инстаграме".

Советы таких «специалистов» зачастую сводятся к тому, что нужно купить биологически-активные добавки. БАДы сами по себе не являются лекарственными средствами. Но и принимать их бесконтрольно тоже нельзя, ведь многие компоненты могут быть противопоказаны людям с теми или иными заболеваниями.

Правда, стоимость упаковки БАДов зачастую измеряется не менее чем цифрой с тремя нулями. В произошедшем же предстоит разобраться полиции.

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