Прощание с Дмитрием Миндиашвили: легендарного тренера по борьбе похоронят на Аллее славы Фото: Александр ЧЕРНЫХ

Прощание с Дмитрием Миндиашвили состоится 27 мая с 11:00 до 13:00 часов в БКЗ (пр. Мира, 2Б). В пресс-службе министерства спорта Красноярского края сообщают, что церемония прощания пройдет с соблюдением всех эпидемиологических мер. Дмитрий Георгиевич Миндиашвили будет похоронен на Аллее славы красноярского кладбища Бадалык.

Напомним, что легендарный тренер по борьбе Дмитрий Миндиашвили скончался 24 мая 2021 года. Последнее время почетный гражданин Красноярска и лучший тренер России XX века находился на лечении в кардиологическом отделении Краевой клинической больницы.

Причиной смерти Дмитрия Георгиевича стала пневмония. Он не дожил до своего 88-летия буквально 10 дней.

Комсомольская правда-Красноярск выражает соболезнования родным и близким легендарного тренера.

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Стала известна причина смерти заслуженного тренера СССР Дмитрия Миндиашвили

Стало известно о смерти заслуженного тренера СССР, почетного гражданина Красноярска, Героя Труда, Дмитрия Миндиашвили. Красноярец находился на лечении в кардиологическом отделении Краевой больницы. Как сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» в пресс-службе министерства спорта, причиной трагедии стала пневмония. (подробнее)

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