Лежала в оцепенении и молилась кошачьему богу: в Якутии добровольцы сняли со льдины черную кошку

В Якутии добровольцы сняли со льдины черную кошку. Фото: rodoki_ykt

В соцсетях появилось видео необычной спасательной операции в Якутске. Очевидец – автор инстаграмм-паблика rodoki_ykt. Три дня назад мужчина гулял со своей питомицей, среднеазиатской овчаркой Марти на набережной и увидел на большой льдине, в аккурат на середине русла, черное пятно. Нет, это была не собака – та бы бегала, суетилась, лаяла, привлекала бы к себе внимание.

Напротив, черный комочек едва заметно шевелился. Сомнений нет – кошка. Облизывала свои замерзшие лапки. Наверняка провела на этой льдине посреди реки много времени. Но как она оказалась тут? По природе своей кошки не настолько смелые, чтобы гулять возле воды. Наверняка не по своей воле попала в западню. Может быть, удирала от бродячих собак? Или сюда ее забросили хулиганы? Что творилось в ее маленькой головке, неизвестно, но наверняка она молила своего кошачьего бога о спасении.

Сколько кошка просидела здесь, неизвестно. Фото: rodoki_ykt

Как бы то ни было, нужно было спасать котейку. Бедолага испытала такой стресс, что с места сдвинуться не могла, была совершенно дезориентирована и наверняка бы погибла от совокупности свалившихся на нее обстоятельств.

- Как будем спасать? Там есть перешеек, но лед не выдержит, сейчас он хрупкий, - рассуждает автор видео, снимавший котейку с набережной на телефон и выкладывая ролик в своей аккаунт.

Мужчина вооружился всем необходимым: к счастью, у него была резиновая лодка, правда, весла сломал на охоте, но вместо них можно использовать доски. Есть сачок и легкая металлическая лестница.

- Нужен только помощник и можно попробовать что-нибудь сделать, - продолжает мужчина за кадром. – Лодку надуем, досками подгребем, подплывем, лестницу кинем, по лестнице подползем, сачок накинем, если получится. Если не убежит дурачок. И будем спасать. Нужен помощник, желательно мужчина.

Вскоре помощники нашлись. Сделали все так, как и было задумано: подплыли на лодке к краю льдины, один из мужчин по лестнице подобрался к кошке, накинул сачок – и та даже не сопротивлялась, когда ее схватили за холку. Эта история закончилась хорошо: кошку забрал к себе один из спасателей – она обрела и новый дом, и своего человека.