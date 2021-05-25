Последние новости Красноярска на 24 мая 2021: смерть Дмитрия Миндиашвили, анонс перекрытия проспекта Мира и отступление паводков Фото: Мария ЛЕНЦ

«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Рассказываем последние новости Красноярска на 24 мая 2021.

В Красноярске умер легендарный тренер по борьбе Дмитрий Миндиашвили

Легендарный тренер по борьбе скончался от пневмонии на 88-м году жизни. Через 10 дней, 4 июня, Дмитрий Георгиевич Миндиашвили должен был праздновать день рождения. (подробнее)

Облокотился на кирпичную колонну и погиб: 8-летний ребенок случайно обрушил на себя козырек от подвала

Трагедия произошла еще в 2019 году в Нижнем Ингаше. Мальчик гулял во дворе и облокотился на колонну, державшую козырек подъезда. В итоге конструкция не выдержала и обрушилась на школьника. Выяснилось, что отремонтировать колонну должен был мастер управляющей компании, но он этого не сделал. Мужчину признали виновным и приговорили к 2 годам ограничения свободы. (подробнее)

Проспект Мира в Красноярске впервые станет пешеходным на все выходные

В Красноярске впервые перекроют проспект Мира на все выходные. В пресс-службе мэрии объявили дату перехода улицы «во власть» пешеходов. Для автомобилистов и общественного транспорта проспект Мира будет недоступен с 4 по 6 июня.(подробнее)

В Красноярском крае насмерть сбили 15-летнего подростка, пока он шел по обочине

Трагедия произошла в Дзержинском. Водитель ВАЗ-21093 сбил 15-летнего юношу, который шел в попутном направлении. После наезда на мальчика, мужчина сразу же скрылся, но вскоре был задержан. Кроме того, выяснилось, что в момент аварии он был пьян. Теперь лихачу грозит серьезный срок. (подробнее)

Ситуация с паводками на юге Красноярского края постепенно стабилизируется

В МЧС сообщают, что уровень воды в реках края начинает снижаться. Почти 200 участков остаются подтопленными, но вода уходит стремительно и более 100 участков уже освободились от воды. (подробнее)