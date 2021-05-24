Облокотился на кирпичную колонну и погиб: 8-летний ребенок случайно обрушил на себя козырек от подвала

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В Красноярском крае суд вынес обвинительный приговор мастеру, не доглядевшему за техническим состоянием общедомового имущества, в результате чего погиб ребенок. Как сообщают в прокуратуре, мужчине назначено наказание в виде 2 лет ограничения свободы.

Трагедия произошла еще в 2019 году. Вечером 12 августа двое школьников гуляли во дворе многоквартирного дома в поселке Нижний Ингаш. В какой-то момент один из них облокотился на одну из кирпичных колонн, державшую козырек подвала. Колонна не выдержала небольшой нагрузки, и обрушилась вместе с козырьком прямо на ребенка. Мальчишка погиб на месте.

Следком сразу же начал проверку, от чего крепкая колонна, которая точно должна была выдержать вес ребенка, так легко обрушилась. Оказалось, что кирпичное строение имело дефекты, которые вовремя не были исправлены 47-летним мастером управляющей компании. Мужчина был обязан следить за техническим состоянием домового и придомового имущества, устранять любые аварийные ситуации и не подпускать посторонних к объектам, находящимся в неисправном состоянии.

На специалиста было заведено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих должностных обязанностей». Суд посчитал мужчину виновным в смерти ребенка и вынес обвинительный приговор. Решение суда на данный момент в законную силу не вступило.

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