На «Зелёной неделе» в Красноярске можно сдать макулатуру

Фото: Мария ЛЕНЦ

25 мая - 1 июня 2021 года в Красноярске состоится акция «Зеленая неделя», организованная общественной экологической организацией «Зеленая дружина» при поддержке медиагруппы «Комсомольская правда».

Яблони, акации и сирени будут высажены в 10 школах Красноярска - участников «Зеленой недели» - 2021: №№ 3, 16, 76, 150, 151, 154, 155, 158, лицея №1 и гимназии №14. К экологической акции в школах присоединится родильный дом №4 и все ТЭЦ Красноярска. С 2015 года в Красноярске «Зелёная дружина» высадила более 5000 деревьев и кустарников.

Также в дни экомарафона в разных точках Красноярска все желающие могут сдать макулатуру, приглашаем и жителей, и предприятия.

- Принимаются: бумага, старые журналы, книги, учебники, чистый картон.

- Не принимаются: упаковка из-под яиц, грязный, жирный картон, мешки из-под строительных материалов.

Цена за 1 кг - 4 рубля.

Расписание сдачи макулатуры

26 мая, 10.00 - 11.30

Лицей №1, ул. Словцова, 14

Машина для макулатуры будет стоять на территории школы, технический въезд, напротив дома Словцова, 16.

26 мая, 13.30–15.00

Школа № 16, ул. 26 Бакинских комиссаров 24 «А»

Машина для макулатуры будет стоять на площадке возле школы, где въезд автотранспорта в школу (ГАПО).

27 мая, 10.00–11. 30

Школа №158, ул. Складская,32

Машина для макулатуры будет стоять за забором школы у центрального входа.

27 мая, 13.30 – 15.00

Школа №154, ул. Молокова, 6

Машина для макулатуры будет стоять на территории школы со стороны ул. Алексеева, 19.

29 мая, 10.00–11.30

Школа № 3, ул. Ботаническая, 22 «А»

Машина для макулатуры будет стоять на парковке напротив школы.

#зеленаянеделя #экомарафон2021 #зеленаядружина

Подробности акции «Зеленая неделя» в группах вКонтакте «Зеленой дружины» https://vk.com/greenbrigade и «Комсомолки» https://vk.com/krskpru