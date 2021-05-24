«Это великое счастье – быть на своём месте»: в память о прославленном тренере Дмитрии Миндиашвили публикуем одно из его интервью

Дмитрий Миндиашвили Фото: Александр ЧЕРНЫХ

24 мая не стало легендарного Дмитрия Миндиашвили - заслуженного тренера СССР, России и Грузии, почетного гражданина Красноярска и Героя Труда. Он ушел из жизни после тяжелой болезни, которую, увы, не смог побороть. В 2008 году в «Комсомолке» выходило интервью с Дмитрием Георгиевичем. Очень личное, откровенное, главная мысль которого, пожалуй, посыл всем нам: «это великое счастье – быть на своем месте». В память о великом человеке мы повторяем его целиком.

Вся моя жизнь - борьба!

Дмитрию Георгиевичу Миндиашвили - 75! Его имя для многих стало легендой. Это тренер с мировым именем. Тысячи мальчишек под его руководством стремятся овладеть наукой вольной борьбы. Самые известные воспитанники великого тренера - двукратный чемпион Олимпийских игр Иван Ярыгин, двукратный чемпион мира Виктор Алексеев, первый абсолютный чемпион мира Ахмет Атавов, шестикратный чемпион мира и трехкратный олимпийский чемпион Бувайсар Сайтиев.

Регалий у Дмитрия Георгиевича столько, что перечисление всех заняло бы очень много места. Вот лишь самые основные: мастер спорта СССР, заслуженный тренер России, СССР и Грузии. Доктор педагогических наук, профессор. Почетный житель Красноярска. Опубликовал более 25 научных работ, среди которых монографии, ставшие спортивными учебниками: «На ковре жизни», «Мастера большого ковра», «Энциклопедия приемов вольной борьбы», учебники и учебные пособия по вольной борьбе.

Но главным своим достижением он считает то, что всю жизнь тренирует мальчишек и девчонок.

- Дмитрий Георгиевич, почему именно тренерская работа стала делом вашей жизни?

- Каждому своя судьба предначертана. Кто-то музыкант от бога, кому-то дано стать строителем. Мама очень хотела, чтобы я стал пианистом. Считала, что пальчики у меня длинные. А я родился командиром, ведь с самого детства руковожу. Еще в начальной школе, когда проводили общешкольную зарядку, учитель ставил перед всеми, и я показывал упражнения. Мне нравилось это, и ребята меня слушали.

В армии быстро дослужился до командирского звания. По окончании полковой школы был командиром отделения, затем заместителем командира взвода и старшиной роты.

Дмитрий Миндиашвили. Фото: министерства спорта Красноярского края.

Работая в разных организациях, всегда был лидером. Я железную дорогу строил, возводил Красноярскую ГЭС и коммунальный мост.

Когда стал заниматься борьбой, то тренер, увидев, как я показываю ребятам приемы, поставил меня своим помощником. Чуть позже стал общественным тренером - была такая должность. Так вот и начал.

Борьба - это великое искусство, требующее от человека максимального совмещения силы и ума, приемов и тактики ведения боя.

- Опыт и знания вольной борьбы пригодились в обычной жизни?

- За свою жизнь, а прожил я довольно много, я ни одного дня не был на больничном. Все время на ногах. Это борьба дает мне здоровье. Взгляните на меня. Кто рискнет напасть? Я и себя, и жену, и всех своих близких смогу защитить. Но это, конечно, внешнее проявление. Борьба значит намного больше. Все наши известные люди занимались различными видами борьбы. Бывший президент Владимир Владимирович Путин, мэр Красноярска Петр Иванович Пимашков, ныне покойный генеральный директор «Красцветмета» Владимир Николаевич Гулидов.

Дмитрий Миндиашвили. Фото: министерства спорта Красноярского края.

Этот вид спорта дает уверенность, учит мыслить быстро и программировать себя на точные, безошибочные шаги. Потому что ошибка борцу на ковре стоит поражения. С другой стороны, борьба - это не тот вид спорта, где можно красоваться. Те, кто высовываются, сразу же проигрывают. Здесь надо быть терпеливым, выдержанным. Порой приходится очень долго вести тактический бой, чтобы потом сделать один решительный шаг. Это школа жизни. Где еще научишься умению так владеть собой, держать эмоции внутри?

- У вас большая семья?

- Я вырос в семье, где было пять детей. Трудно жили. Впроголодь. Мясо не видели. В армию пошел практически в лаптях. Моя часть строила Байконур, и там стояла мехколонна. Тамара - моя будущая жена - в ней работала. Такая красивая, но неприступная. Никто не мог к ней подойти.

Поженились, когда я из армии демобилизовался. В загс пошел в спортивном лыжном костюме с начесом. А Тамаре купил крепдешин на платье. В армии деньги откладывал - по тридцать рублей каждый месяц. Свадьбу веселую справили. Мне повезло, встретил святую женщину, с которой у нас сложилась крепкая семья. Когда поженились, у Тамары был один чемодан, обтянутый дерматином, через который проступала фанера, две подушки и соломенный матрац - вот и все наше хозяйство. Приехали в Красноярск, всего добивались самостоятельно, никто не помогал. Я благодарен жене: в любой ситуации она меня поддерживала. Я все время на сборах, на соревнованиях. Так получилось, что из роддома свою Тамару не забирал. Рождение детей совпадало с различными соревнованиями. И ни разу жена меня не укорила. Хотя понимаю, что в душе ей обидно было. Когда дети болели, в письмах писала, что все хорошо, мол, не волнуйся.

В нашем доме никогда двери не закрываются. Раньше то родственники, то друзья, то мальчишки мои жили. Всем места хватало. Иной раз ночью приезжаю с ребятами с соревнований, Тамара Михайловна встанет, накормит, спать уложит. То, что я состоялся в жизни, что воплотил свою мечту, - это полностью ее заслуга.

Дмитрий Миндиашвили. Фото: министерства спорта Красноярского края.

- Дмитрий Георгиевич, вы, похоже, знаете рецепт счастья?

- Я не приемлю брак по расчету. Идеальная семья - когда муж и жена любят друг друга, понимают и уважают. Об этом часто говорят, но многие не понимают смысл этих слов. Нужно принимать интересы близкого тебе человека как свои, ценить то, что он делает, разделять его радости и переживания.

Много детей - это тоже залог счастья. С Тамарой Михайловной мы прожили больше полувека. Воспитали четверых детей. Пока у нас восемь внуков. Уже есть правнучка Нино, которую назвали в честь моей бабушки. Дома мы ее ласково называем Ниношкой.

Я счастлив, что такая женщина полюбила меня. Два года назад мы справили золотую свадьбу.

Еще один рецепт счастья - нужно почитать родственников своей половины. Как не любить родителей жены, ведь они мне подарили женщину, которую я люблю. Воспитали из нее хорошую жену. И Тамара тоже любит моих родителей, потому что они такого орла - как она меня зовет - воспитали.

А еще каждому человеку надо знать свое место: в семье, на работе, да в принципе в жизни. Это великое счастье - быть на своем месте. То, что тебе дано от Бога, от природы, надо полностью реализовать. Я знаю, что мое, что не мое, что могу делать, что не могу. Конечно, определить место не всегда получается. Но стремиться к этому нужно. Я же вот на скрипке не играю. Если возьму в руки - только скрипеть будет.

Дмитрий Миндиашвили Фото: Мария ЛЕНЦ

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