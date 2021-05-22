Ковидные реалии «Последнего звонка-2021» в Красноярске: родители наблюдают за выпускниками по видеосвязи, а первоклашки рассказывают стихи по телевизору

В Красноярске прозвенел "Последний звонок" для 6000 выпускников 11 классов Фото: Мария ЛЕНЦ

Подошел к концу 2020-2021 учебный год в Красноярске. Традиционный «последний звонок» прозвучал 22 мая для 6 000 выпускников 11 класса. Также в краевой столице выпускаются и 9 000 учеников 9 класса. Часть из них продолжит обучение и пойдет в 10 класс, остальные покинут стены родной школы на всегда.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Из-за пандемии коронавирусной инфекции традиционные школьные линейки прошли довольно в необычных форматах. Фотокорреспондент «Комсомолки» Мария Ленц побывала в нескольких красноярских школах и запечатлела, как выпускники прощаются со своими учебными заведениями.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Воздушные шарики, плакаты с напутственными словами, белые фартучки, большие бантики и классические костюмы – атмосфера на «последнем звонке» в гимназии №14 максимально торжественная и праздничная.

Отовсюду слышится задорный смех, выпускники обнимаются с учителями, фотографируются. На последний урок к 11 «А» классу заглянула их первая учительница. Она сохранила ту самую свечку, которую ребята, будучи первоклашками, зажигали, когда пришли в эту школу.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Трогательных слёз не сдержали даже парни – пока выпускники произносили прощальные слова, передавая огонёк из рук в руки, эмоции захлестнули весь класс.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В это время за своими уже такими взрослыми детьми наблюдали родители. Ковидные реалии не позволили сделать это лично, но современные технологии помогли увидеть праздник в режиме онлайн при помощи видеосвязи.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Далее одиннадцатиклассники отправились в актовый зал. Учащиеся их школы подготовили для выпускников небольшой концерт. Правда выступить в живую им не разрешили, песни и стихи записали заранее на видео, которое в день «Х» включили выпускникам на телевизоре – в нынешней обстановке так будет безопаснее.

В школе №5 праздничные мероприятия решено было провести на улице, во дворе учебного заведения. Учащихся, кроме выпускников, туда не пригласили – превентивные меры не позволили

Фото: Мария ЛЕНЦ

.

Но одна первоклашка всё же побывала на празднике, та самая, звонившая в колокольчик на руках у выпускника. Для всех остальных школа провела прямой эфир в соцсетях, туда могли заглянуть все желающие.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Родители в этой школе всё же смогли попасть на праздник, чтобы полюбоваться на своих детей. Правда стояли они поодаль, но зато смотрели линейку в живую.