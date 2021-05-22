В Красноярске перестали работать терминалы «Платежка» Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске перестали работать терминалы «Платежка», через которые горожане могли оплатить коммунальные платежи, услуги связи, госпошлины и еще много чего. Точное количество таких терминалов по городу неизвестно, но по некоторым данным не меньше тысячи. Они были в прямом смысле в шаговой доступности и стояли не только в организациях и супермаркетах, но даже в небольших торговых павильонах. Несмотря на то, что за свои услуги оператор списывал свою долю (например, за пополнение счета телефонного оператора – до 10 %), «Платежки» были популярными в силу своей доступности.

Как оказалось, цитируем «Банк России приказом отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО «Небанковская кредитная организация «Красноярский краевой расчетный центр». По величине активов кредитная организация занимала 367 место в банковской системе Российской Федерации» - говорится в сообщении на сайте Центробанка.

Причинами для такого решения стали допускаемые оператором нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Также оператор проводил в значительных объемах непрозрачные операции, направленные на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами, сообщает пресс-служба Центробанка.

Насколько это станет ощутимым для красноярцев? В целом, если учесть, что сейчас большинство платежей сейчас можно совершить онлайн через личный кабинет (а у каждого банка они есть), то больших неудобств закрытие терминала не принесет. Однако к «Платежке» привязаны некоторые проекты, например, «Карта школьника» и «Транспортная карта», так что придется срочно искать замену оператора.