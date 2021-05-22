Последние новости Красноярска на 21 мая 2021: присвоение звания «Город трудовой доблести» Красноярску, разговор Илона Маска со студентом и выплаты семьям погибших медиков Фото: Мария ЛЕНЦ

«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Публикуем последние новости Красноярска на 21 мая 2021.

Жестоко бил ребенка за каждый проступок: в Красноярском крае отца, два года истязавшего 9-летнего сына, отправили в колонию

На 3 года и 7 месяцев в колонию отправили жителя Канска, который избивал своего 9-летнего сына. Кроме того, 39-летнего мужчину лишили родительских прав. (подробнее)

Красноярску присвоено звание «Город трудовой доблести»

Красноярск добился присвоения почетного звания. Ранее в городе были развернуты пункты голосования за это. Инициативу поддержали почти 150 тысяч рублей. В честь этого события состоялся праздничный салют. (подробнее)

Студент СФУ задал вопрос о современном образовании Илону Маску и дождался ответа

Магистрант гуманитарного института Николай Солопеко задал основателю Tesla вопрос на форуме «Новые знания». Молодой человек спросил Маска о как модернизировать образование, чтобы оно отвечало потребностям времени. (подробнее)

В Красноярском крае семьи медиков, погибших от коронавируса, начали получать по 1 миллиону рублей

За прошедший год COVID-19 унес жизни 28 медиков. Среди погибших не только врачи, но также медсестры, санитары и водители машин скорой помощи. Так, губернатор Александр Усс выступил с инициативой выплатить родственника медиков-героев по 1 миллиону рублей. Деньги начали поступать на их счета с текущей недели. (подробнее)

Под Красноярском в лесу обнаружили тело пропавшего таксиста

27-летний таксист Роман Макаров пропал 19 мая 2021 года. Вскоре родственники мужчины заволновались и обратились в полицию. Сперва нашли автомобиль молодого человека, а спустя несколько часов и тело. Следователи выясняют обстоятельства смерти. (подробнее)