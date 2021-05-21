Теперь за детский отдых в России можно получить кешбэк

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Теперь за детский отдых в лагерях России можно получить кешбэк. Меру поддержки, выдвинутую партией «Единая Россия», поддержал президент Владимир Путин и поручил организовать программу к 15 мая. Таким «бонусом» в 2021 году смогут воспользоваться почти 400 000 человек. Для этого правительство РФ выделило 5 миллиардов рублей.

Программа детского туристического кешбэка действует на поездки, совершенные с 15 мая по 15 сентября 2021 года. Получить частичный возврат средств, потраченных на отдых своего ребенка смогут родители, выполнившие все условия программы.

КАК ПОЛУЧИТЬ КЕШБЭК

Родителям нужно приобрести путёвку в лагерь или любое другое детское оздоровительное учреждение из реестра за безналичный расчёт с использованием карты платежной системы «Мир».

Больше никаких дополнительных требований, в виде нуждаемости семьи или наличию льготного статуса, нет.

ВАЖНО

В рамках программы можно вернуть половину стоимости путёвки, но не более двадцати тысяч рублей. В течение пяти рабочих дней с момента проведения транзакции часть средств будет возвращена на карту.

Кэшбек начисляется на поездки, которые длятся от 3 дней. Все возвраты стоимости путёвок будут проведены с момента старта программы.

Участвовать в программе возврата средств за детский отдых можно, если детский лагерь, куда была приобретена путевка, включён в реестры организаций отдыха детей и работает на объектах стационарного действия с круглосуточным пребыванием в течение лагерной смены (сезонного или круглогодичного действия).

Подробнее со списком учреждений нашего региона можно ознакомиться на сайте министерства образования края в разделах «Деятельность», «Отдых и оздоровление детей».

СЕРЬЁЗНАЯ МЕРА ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ СЕМЕЙНОГО БЮДЖЕТА

Жители красноярского края уже смогли оценить новую меру поддержки от государства.

- Это очень хорошая инициатива. Спасибо и партии, и президенту. Мы как раз собираемся планировать отдых для моей дочки, она учится в третьем классе. У нас короткое сибирское лето, и думаю, для многих родителей принципиально важно, чтобы ребенок успел съездить и качественно отдохнуть. Но не всегда у родителей есть такая возможность. Думаю, теперь многие семьи воспользуются этим кешбеком. Родителям хочется не просто получить финансовую помощь, но и понимание, что государство рекомендует какой-то конкретный лагерь: он уже проверен и безопасен, - отмечает жительница Красноярска Татьяна Ячменева.

Напомним, в ходе ежегодного Послания Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин предложил ряд мер по повышению доступности туристических поездок, в том числе – поддержал инициативу «Единой России» распространить частичный возврат стоимости на путевки в детские лагеря, с которой партия вышла в марте этого года. Эта мера, отмечали в партии, поможет оздоровительным организациям получить господдержку, а родителям – организовать детям отдых после долгого вынужденного нахождения дома во время пандемии.

СКАЗАНО:

Евгений Петренко, Депутат Законодательного собрания края от «Единой России»:

- В партию обращаются родители, которые хотят купить путёвки в детские лагеря, рассчитывая вернуть часть потраченных средств. Мера поддержки очень актуальна. В прошлом году у детей из-за пандемии и ограничений не было возможности активного отдыха. Сегодня кешбэк поможет решению нескольких важных задач. Это финансовая поддержка, во-первых, родителей, во-вторых — организаций, занимающихся оздоровлением детей. Важно и то, что создан реестр добросовестных поставщиков услуг, работе которых семьи и государство могут доверять.