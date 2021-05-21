Жестоко бил ребенка за каждый проступок: в Красноярском крае отца, два года истязавшего 9-летнего сына, отправили в колонию Фото: Мария ЛЕНЦ

Шокирующая история, произошедшая в Канске, прогремела на весь край в декабре прошлого года. 38-летнего мужчину обвинили в истязании собственного сына. В соцсетях появился пост с фото и видео. На кадрах 9-летний мальчик, весь желтый от синяков, будничным и спокойным голосом рассказывает, что был избит за то, что мешал девочке делать уроки.

Сестра пострадавшего мальчика рассказала, что отец избивает его несколько лет. Поводы разные: получил двойку в школе, ослушался или провинился. В итоге мальчик получил сотрясение мозга и был госпитализирован. Сестра боялась обращаться в полицию, ведь у отца мальчика были деньги и связи, но дело все-таки дошло до следователей и прокуратуры.

Следствие велось полгода. За это время выяснилось, что мужчина систематически избивал сына с сентября 2018 по декабрь 2020 года:

- В указанный период он ненадлежащим образом исполнял обязанности по воспитанию и содержанию ребенка, неоднократно применял к нему насилие, наносил побои, а также допускал жестокое обращение в момент причинения телесных повреждений, причиняя малолетнему физические и нравственные страдания, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Красноярского края.

21 мая 2021 года в Канске над отцом-извергом прошел суд. Мужчину приговорили к 3 годам и 7 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, подсудимый был ограничен в родительских правах. Мальчика передали под опеку бабушки.

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Как уверяет сестра Ромки, это продолжается уже несколько лет, у нее есть видео. Но заявлять в полицию боялись. У Григория - деньги, связи, может отомстить. Сына растит в семье вместе с новой женой. (подробнее)