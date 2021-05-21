«Единая Россия» поздравляет Красноярск с присвоением почетного звания «Город трудовой доблести»

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Столица Красноярского края получила почетное звание «Город трудовой доблести». Приказ о присвоении Красноярску нового статуса подписал президент России Владимир Путин. Краевой центр получил столь высокое звание за значительный вклад жителей города в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, а также проявленный массовый трудовой героизм и самоотверженность.

В самом Красноярске эта новость была принята с большим воодушевлением. Город с новым статусом поздравили губернатор региона Александр Усс и руководитель краевой столицы Сергей Ерёмин.

Глава Красноярского края уверен, что принятое решение с гордостью воспримут все жители региона.

- Красноярск в полной мере достоин носить звание «Город трудовой доблести». В годы войны в глубоком тылу здесь был создан мощный центр оборонной промышленности. На фронт работали десятки предприятий, которые определили развитие краевой столицы на десятилетия вперёд. Среди них «Красмаш», завод цветных металлов, радиотехнический, цементный заводы, ТЭЦ-1. Именно в те суровые годы рождался современный Красноярск – индустриальный город с уникальным техническим, интеллектуальным и человеческим потенциалом. Я поздравляю с этим событием всех красноярцев. Пусть наш город-труженик продолжает побеждать, - написал Александр Усс в своём instagram-аккаунте.

Мэр города отметил, что присвоение нового звания – это общая маленькая победа во славу всего военного поколения.

- Я от всей души благодарю каждого, кто посчитал нравственным долгом отдать свой голос в поддержку этого решения. И, конечно, спасибо ветеранским организациям, трудовым коллективам наших предприятий, волонтёрам. Я по-настоящему горжусь тем, что мы вместе добились этого решения, - поздравил красноярцев Сергей Ерёмин.

Отметим, что с инициативой ходатайствовать о присвоении Красноярску почетного звания выступили ветераны города — они обратились к главе Красноярска и в городской Совет депутатов. Депутаты горсовета поддержали эту инициативу, вышли с соответствующим предложением на уровень края. По закону именно представители краевой власти могут обратиться к президенту РФ с ходатайством о присвоении Красноярску этого почетного звания.

Также с этим предложение к главе государства обратился секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. По его словам, 11 городов, в том числе и столица Красноярского края, достойны звания не только из-за колоссальной поддержки людей — вклад жителей этих городов подтверждается экспертным заключением Российской академии наук.

Новость о присвоении городу нового почетного звания особенно тепло восприняли ветераны, которые трудились в годы Великой Отечественной войны. Как рассказывает председатель Красноярского городского Совета ветеранов Дмитрий Басуев, они очень рады, что оценили их работу и вклад в Победу над фашистской Германией.

- 29 заводов было эвакуировано с центральной части России в город Красноярск. На предприятиях работали женщины, дети и пожилые люди. Работали по 16-20 часов. Некоторые неделями не выходили с заводов. Когда прибывали эшелоны с оборудованием эвакуированных заводов, сразу начинали работать под открытым небом. Все трудились под лозунгом – «Все для фронта. Все для победы». Нормы выполняли по 200 - 300%. Этот указ, по присвоению Красноярску звания «Город трудовой доблести» для ветеранов бальзам на душу, что они удостоены такой чести. Мы рады и счастливы, - отмечает Дмитрий Басуев.

Председатель сообщает, что теперь ветераны планируют встретить с главой города, архитекторами и художниками, чтобы обсудить стелу. Уже есть предложения поставить её на площади у Железнодорожного вокзала, чтобы выходили люди из других городов и видели, что город Красноярск – «Город трудовой доблести», или на Предмостной площади на кольце.

Активисты волонтерского центра партии «Единая Россия» поддержали народную инициативу «Красноярск – Город трудовой доблести» с первых дней февраля 2021 года. Был организован сбор подписей на специальных пунктах в крупных торговых центрах.

Десятки волонтеров ежедневно рассказывают горожанам о трудовой истории родного города и помогали неравнодушным землякам поддержать инициативу по сохранению памяти о трудовом подвиге военного поколения, заполнив бланк для голосования. К кампании подключились многие красноярские предприятия и организации. В их числе – Радиозавод, Машиностроительный завод, Больница №20. С помощью бюллетеней свою позицию выразили более 82 тысяч человек.

Помимо этого, единороссы создали специальный сайт, на котором мог проголосовать каждый желающий. Вместе с голосами, отданными горожанами в поддержку инициативы на сайте красноярскдоблесть.рф, общее количество поддержавших акцию составило почти 140 тысяч человек.

Свои поздравления направили и депутаты Государственной Думы, принявшие активное участие в поддержке города:

- Благодаря волонтёрам, активистам и жителям страны память о подвигах тружеников, которые работали в дни Великой Отечественной войны на предприятиях и в тяжелейших условиях, будет сохранена!, - отметил Виктор Зубарев.

- Поздравляю с этим событием не только жителей Красноярска, но и всего Красноярского края! И низкий поклон всем нашим предкам, кто ковал Победу на фронте и в тылу!, - подчеркнул Юрий Швыткин.

Напомним, Звание «Город трудовой доблести» установлено федеральным законом в 2020 году для увековечивания трудового подвига, совершенного в годы Великой Отечественной войны. Оно присваивается городам России, жители которых внесли значительный вклад в достижение победы, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции, проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность. В 2020 году Красноярск также претендовал на звание, но не вошел в число городов-лидеров.

СКАЗАНО:

Алексей Додатко, секретарь Красноярского регионального отделения партии «Единая Россия»:

Искренне благодарен красноярцам, волонтерам, партийным активистам, которые участвовали в сборе подписей. Это 140 тысяч жителей края. Поздравляю всех нас с важным и радостным событием. Это, в первую очередь, дань уважения и памяти поколению победителей, и, конечно, гордость, для всех нас!