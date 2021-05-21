За спасение девочки по грудь в ледяной воде героям подарили по грамоте и термосу

Кадры спасения тонувшей в ледяной воде девочки. Фото: стоп-кадр видео CrimYakutia.ru.

- Держись, держись! А в ответ жалобный крик: «Я не мо-гу!». В Якутске (Республика Саха) двое мужчин спасли тонущую в ледяной воде девочку и получили в награду – по грамоте и термосу.

Все произошло 16 мая в 203-м микрорайоне Якутска. Школьница пришла полюбоваться ледоходом на реке Лена. Причем не одна, а вместе с мамой или старшей сестрой (пока это точно неизвестно).

В какой-то момент женщина отлучилась, а девочка решила разглядеть грандиозное зрелище поближе. По одной из версий, хотела снять видео для «ТикТок». Вот и шагнула на лед. Скорее всего, засмотрелась и не заметила, как ступила на опасное место. Один шаг – и очутилась в обжигающе холодной воде, а до берега почти полсотни метров…

По грудь в обжигающем крошеве

Казалось, еще немного, и может случиться непоправимое. Девочка замерзнет, и ее унесет течением, а там… Но по счастью рядом оказались очевидцы – юрист Владимир Луковников и Олег Попов, капитан-механик судна на воздушной подушке «Валдай-9», оба работают в «Ленатурфлоте».

В тот день они были на корабле. Услышав крик, сразу же кинулись на помощь. Схватили длинную веревку и прыгнули в воду. С другой стороны к девочке бежала родственница. Задыхалась от волнения, всхлипывала и… снимала все на камеру телефона.

Девочка оказалась в 50 метрах от берега. Фото: стоп-кадр видео CrimYakutia.ru.

А в нескольких метрах развернулась настоящая спасоперация. Владимир и Олег с веревкой в руках пытались перекинуть ее конец стынущей в студеной воде девочке. Еще двое страховали с берега.

Льдины развели руками

Наконец, получилось. Школьница заледеневшими пальцами сумела ухватиться за конец веревки.

- Крепко держись или на руки вот так замотай! – поддерживали ее спасители.

- Не могу…

- Расталкивай льдины, ломай-ломай их!

- Не тяни сильно, ты у нее из рук вырываешь!

Риск был огромный: в любую секунду девочка могла выпустить веревку. К тому же между ней и берегом была преграда – несколько больших льдин.

Чтобы вызволить ребенка, мужчинам пришлось расталкивать их и ломать голыми руками. Но все обошлось: несколько секунд – и вытащили на берег, успели.

По словам одного из ее спасителей, Владимира Луковникова, школьница промерзла до костей. Зубы стучали так, что не могла выдавить ни слова, передает News.Ykt.Ru. Они укутали девочку в сухую куртку, проводили в павильон неподалеку, а оттуда ее забрали родные.

Больше семья на связь не выходила. Как зовут девочку, насколько серьезно пострадала, сведений нет. Известно только, что школьнице лет 12-13.

Почему не медаль?

На днях Владимира и Олега наградили, сообщают в службе спасения республики. Каждому вручили благодарственные письма и памятные сувениры – по термосу.

Будет подана заявка в МЧС, чтобы спасителей девочки наградили медалями. Фото: служба спасения Якутии.

«Счастье, что вы оказались в нужное время в нужном месте. И не растерялись в критической ситуации», - подчеркнул врио начальника службы Василий Тарский.

Кстати, после спасоперации в ледяной воде они не заболели. Да и вообще героями себя не считают, говорят, это нормальный мужской поступок.

Меж тем в соцсетях активно обсуждают случившееся, причем мнения высказывают самые разные. В основном, сходятся в одном:

- Не жалея себя, спасли девочку от ужасной смерти. Респект таким людям! Дай Бог вам здоровья и долгих лет жизни!

Правда, многие удивляются:

- А почему наградили сувенирами, а не медалью «За спасение утопающих?

- У нас что, цена жизни – термос?!

- А за какой тогда подвиг дают орден?

- Да ладно вам, термос – это хорошо. Сколько живу, никак руки не дойдут купить. А так приятно попить чайку на набережной, размышляя о вечном.

- И все равно мужиков нормально наградить надо!

Как рассказали в компании «Ленатурфлот», своих работников-героев они премируют, непременно. А заодно подадут заявления в МЧС, чтобы Владимиру и Олегу вручили награды от ведомства. Заслужили! «В ледяную воду за чужим ребенком полезет не каждый», поддерживают соцсети.

Героям вручили письма благодарности и сувениры. Фото: служба спасения Якутии.

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