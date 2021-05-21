Подростку из Красноярского края грозит 2 года колонии за жуткую мотоаварию с пострадавшими

Фото: МВД по Красноярскому краю

В начале месяца в поселке Чунояр Богучанского района школьник с друзьями катался по улице на мотоцикле. На дороге он не уступил автомобилю, имеющему право проезда перекрестка, совершив ДТП.

В итоге пострадал как юный мотоциклист, так и два его пассажира – 15-летний школьники. Один из ребят перенес экстренную операцию, еще двое авиасанрейсом были направлены в Красноярск. Их также ждет операция.

По медкритериям все трое получили тяжкий вред здоровью, что влечет за собой уголовную ответственность. Таким образом, юный нарушитель, находясь в больнице, стал фигурантом уголовного дела. В отношении школьника завели уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения». Ему грозит 2 года лишения свободы.

Фото: МВД по Красноярскому краю

Кроме того, выяснилось, что сам мотоцикл, на котором разбились подростки, был неисправен. Ездить на нем было опасно. Помимо уголовного дела, дорожные полицейские составили целый ряд протоколов. Сумма штрафов превысила 19 тысяч рублей.

Фото: МВД по Красноярскому краю

- Госавтоинспекторы просят законных представителей уделять должное внимание несовершеннолетним детям и не допускать управление ими транспортными средствами во избежание подобных происшествий, которые, помимо административной и уголовной ответственности, влекут за собой вред здоровью, а иногда и гибель людей, - передают в МВД по Красноярскому краю.

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ДТП произошло в Чунояре Богучанского района. 16-летний парень ехал на мотоцикле «Урал» и не уступил дорогу БМВ, у которой было преимущество. Произошло столкновение. В итоге трое ребят, среди которых водитель байка и двое пассажиров 15-ти лет, буквально вылетели из мотоцикла. (подробнее)