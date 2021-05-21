Красноярску присвоено звание «Город трудовой доблести» Фото: Мария ЛЕНЦ

Инициативная группа, состоявшая из активистов ветеранских организаций и волонтеров, четыре месяца собирала подписи за присвоение краевой столице звания города трудовой доблести. Усилия не прошли бесследно, и 20 мая президент подписал указ о присвоении почетного звания.

В пресс-службе краевого правительства сообщают, что ветераны трудового фронта проводили встречи со школьниками и студентами, а в крупных ТЦ и общественных местах были развернуты специальные пункты для голосования за присвоение Красноярску этого звания. В итоге инициативу поддержали более 137 тысяч человек.

Губернатор края Александр Усс поздравил красноярцев и отметил, что присвоение звания – это дань уважения жителям города, героически трудившимся на заводах в годы войны:

- Красноярск в полной мере достоин носить звание «Город трудовой доблести». В годы войны в глубоком тылу здесь был создан мощный центр оборонной промышленности. Именно в те суровые годы рождался современный Красноярск – индустриальный город с уникальным техническим, интеллектуальным и человеческим потенциалом. Я поздравляю с этим событием всех красноярцев. Пусть наш город-труженик продолжает побеждать, - сказал глава региона.

Мэр Красноярска Сергей Еремин назвал это событие победой для всех красноярцев:

- Я от всей души благодарю каждого, кто посчитал нравственным долгом отдать свой голос в поддержку этого решения. И, конечно, спасибо ветеранским организациям, трудовым коллективам наших предприятий, волонтёрам. Я по-настоящему горжусь тем, что мы вместе добились этого решения, и искренне считаю, это наша с вами маленькая победа во славу всего военного поколения.

Добавим, что помимо Красноярска, звание «Город трудовой доблести» получили Барнаул, Каменск-Уральский, Киров, Коломна, Комсомольск-на-Амуре, Магадан, Пенза, Рыбинск, Северодвинск, Чебоксары и Тюмень.