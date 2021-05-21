Последние новости Красноярска на 20 мая 2021: гибель волчицы, найденной в центре города, подробности смертельной аварии под Ачинском и погоня за лихачом на Skoda Фото: Мария ЛЕНЦ

«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Публикуем последние новости Красноярска на 20 мая 2021.

Волчица, пойманная две недели назад в центре Красноярска, погибла

Хищницу поймали 9 мая. Она не боялась людей и не проявляла агрессии. Волчицу поместили в приют на временное содержание, но найти для нее новый дом специалисты не успели. Животное скончалось. В мэрии сообщают, что волчице внезапно стало плохо. (подробнее)

В трагической аварии под Ачинском, унесшей жизни сразу 5 человек, открылись новые обстоятельства

По изначальной версии считалось, что виновником ДТП был погибший водитель Хонды, однако выяснилось, что правила движения нарушил выживший водитель ГАЗели. Мужчину уже задержали. Ему грозит до 7 лет лишения свободы. (подробнее)

Скандальный гонщик на Skoda удирал от ГИБДД по городу со скоростью 200 км/ч

Известный в узких кругах красноярец вновь выехал на дороги после шести месяцев «молчания». Он выложил ролик, где на Красрабе удирает от дорожных полицейских, безуспешно пытающихся его остановить. По ходу движения водитель разгонялся до 200 км/ч. (подробнее)

Сборщиков черемши отрезало от дороги домой большой водой: провели в тайге несколько суток

Все произошло в Ермаковском районе. Двое мужчин отправились в тайгу, но не могли вернуться из-за подъема воды в реке. Они не выходили на связь двое суток. (подробнее)

«Вылезаем быстро! Мордой в пол!»: спецназ задержал троих жителей Красноярска, обвиняемых в изготовлении оружии

Трое жителей Красноярска переделывали холостые автоматы и выставляли на продажу. Однако обогатиться мужчинам было не суждено. Их план раскрыли силовики. В итоге оружейников задержали. (подробнее)