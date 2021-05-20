Онлайнизация: игнорировать нельзя меняться

Современные тенденции на рынке недвижимости сегодня обсудили в компании «Этажи». В новом офисе компании собрались эксперты из ведущих банков, агентств недвижимости, застройщиков, сайты-агрегаторы по размещению объектов недвижимости и чиновники.

По словам директора компании “Этажи” Виктора Мишурова, средний покупатель жилья за последние пару лет значительно помолодел.

“Если раньше большую долю клиентов составляли люди старше 40 лет, то сегодня мы видим, что основная масса - это молодежь от 20 до 30 лет, которые в свою очередь привыкли пользоваться современными гаджетами, - делится Виктор Мишуров. - Поэтому в вопросе “Цифровизация или не цифровизация” слово “или” для нас не стоит. В 2020 году мы уже запустили ряд онлайн-сервисов, таких как ипотека онлайн, онлайн договоры, модернизировали мобильное приложение. И сейчас, через год после запуска, эти сервисы только набирают обороты”.

Эту тенденцию поддержал Анатолий Сергеев, директор Ассоциации технологических компаний ИТЭРА, - “Мир поменялся. Да, вы можете отказаться от стратегии развития в онлайн, но вместе с тем вы потеряете большой пласт клиентов. При этом цифровизация меняет и сам подход к окружающей среде - как к клиентам, так и к сотрудникам, нужны изменения в управленческом составе и в самом руководителе”.

С другой стороны, как отметили эксперты, тема привычного офиса для клиентов еще долго будет востребованной. По данным ведущих банков и застройщиков, несмотря на внедрение современных онлайн-сервисов, очень много людей предпочитают прийти в офис для живого общения со специалистом, т.к. не доверяют свои личные данные электронным носителям. Но тенденция на онлайнизацию также считается приоритетной, в банках активно призывают подавать заявки онлайн, в первую очередь для удобства и экономии времени клиентов.

Спикеры круглого стола пришли к выводу, что развивать и внедрять новые сервисы для клиентов необходимо. Онлайнизация - это скорость, это экономия как времени, так и бюджетов. Вместе с тем переход к цифровизации - это не быстрый процесс. Пандемия дала неплохой толчок в развитии этого направления. Какие еще сервисы онлайн появятся в сфере недвижимости пока неизвестно, но когда человек сможет получать услуги, не выходя из дома - вопрос времени.