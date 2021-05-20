По инициативе «Единой России» до 2024 года в регионы поступят 16 тысяч школьных автобусов

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С предложением выделить дополнительное финансирование для обновления парка школьных автобусов «Единая Россия» обратилась к Президенту Владимиру Путину, и оно вошло в Послание.

При содействии единоросов этот вопрос удалось решить и в прошлом году – по итогам обращения «Единой России» было закуплено 1900 автобусов для регионов, в числе которых и Красноярский край. Также в партии сообщили, что уже к 1 июня этого года представят и согласуют с Минпросвещения так называемую «карту потребности» в транспорте для регионов.

Актуально для края...

В Енисейском районе ждут обновления парка школьных автобусов. К 8.00 утра в школе №5 села Новокаргино каждый день приезжают два автобуса, которые привозят на занятия ребятишек из соседних территорий. Владимир Байрамуков – шофёр со стажем. Этот школьный автобус он водит уже почти 14 лет. Своего «старичка» он старается содержать в полном порядке, но годы всё равно берут своё – латать и чинить ПАЗик приходится чуть ли не каждый день, поэтому водитель уже давно мечтает о новой технике.

«Конечно, сыпется. Уже мыть страшно его. Моешь – он кусками отваливается. Сгнил…», - говорит шофер.

«У нас два автобуса, детей они подвозят очень много, так как мы возим школьников с близлежащих деревень Усть-Тунгуска, Широкий Лог, Крутой Лог, деревня Каргино… И хотелось бы, чтобы дети ездили комфортно и безопасно. Самое главное - чтобы была безопасность»,- отмечает директор новокаргинской школы Татьяна Туговикова.

Парк школьных автобусов в Енисейском районе постепенно обновляется. Администрация района регулярно направляет заявки на новый школьный транспорт. За последние три года здесь получили девять новых машин. Но в ближайшее время нужно поменять ещё немало устаревшей техники, поэтому здесь с большим одобрением встретили инициативу единороссов о выделении из федерального бюджета дополнительного финансирования на эти цели.

Фото: сайт krasnoyarsk.er.ru

...и не менее – для краевого центра

В 7.30 утра к средней школе №30 на ул. Лесной в Красноярске также каждый день подъезжает автобус с учениками. Ежедневно он делает четыре рейса. Автобус - новый и комфортный, довольны и ученики, и родители. Очень важно, что региональная и федеральная власть акцентирует внимание на вопросы подвоза школьников, отмечает директор школы Иван Иванович Пачковский.

«В школе учатся 270 ребятишек. Специфика нашей школы - в том, что мы расположены в стороне от города, и у нас очень протяженный микроучасток, где-то около 12 км. Практически все дети, если нет школьного автобуса, должны добираться в школу на обычном автобусе. Это 52 рубля в день. Не все семьи могут себе это позволить. Поэтому главное управление образования по нашей просьбе выделило нам школьный автобус, который в день совершает 4 рейса. Везет детей с Академгородка, привозит детей с микрорайона «Удачный», откуда делает три рейса. Я, как директор, скажу, что инициатива партии по обновлению парка школьных автобусов – очень хорошая. Автобус в среднем служит 10 лет. Автопарк уже поизносился, поэтому свежие автобусы для школ – это очень хорошо», - рассказал Пачковский.

Вопрос доставки в сельских школах - решен

В целом, потребность Красноярского края в школьных автобусах на период 2021-2024 гг составляет 230 автобусов. Потребность сформирована с учетом изношенности, открытия новых и разгрузки действующих маршрутов. Автобусы по территориям распределяются через конкурсный отбор, сообщают в министерстве образования. Как только автобусы поступают, минобр объявляет конкурс, по итогам которого распределяется техника. Ближайшее поступление автобусов в регионе ожидается через 2-2.5 месяца.

Как отмечает региональный координатор партийного проекта «Новая школа», заместитель председателя комитета Заксобрания по образованию, культуре и спорту Виктор Кардашов, партия «Единая Россия» очень предметно занимается вопросами образования в нашей стране.

«Во внимании партийного проекта «Новая школа» находятся все аспекты образовательного процесса. В том числе, это вопросы подвоза учащихся в школы. В Красноярском крае ежедневно выходят на маршруты примерно 800 школьных автобусов. Когда бываю в сельских школах, вижу, что вопрос доставки учеников уже, можно сказать, решен. Сейчас он не стоит остро. И постоянно контролируется и Министерством образования края, и профильным комитетом в Заксобрании, который я представляю. Но есть такие понятия, как износ и срок службы. В этом году предстоит смена 52-х автобусов за счет средств краевого бюджета. Также в течение 4 лет 220 автобусов в крае будут заменены на новые. Ну и, конечно, благодаря инициативе и обращению партии «Единая Россия» к президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину, эта работа станет системной. Я считаю, что это очень важное направление в работе власти, и оно уже реализуется при серьезной поддержке президента», - отметил Виктор Кардашов.

КСТАТИ

Напомним, с 24 мая по 30 мая состоится предварительное голосование «Единой России». Это единственная партия, которая выдвигает на предвыборную кампанию только тех кандидатов, которых поддержали сами избиратели. Сделать свой выбор можно на сайте pg.er.ru.