В Красноярске прошел чемпионат по уборке мусора во время пробежки

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске набирает обороты новое экологическое движение – плоггинг, участники которого во время пробежки помогают природе, собирая по дороге мусор. В нашем регионе это направление сравнительно новое, но активно развивающееся.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Между любителями здорового образа жизни и экоактивистами даже проводятся соревнования – волонтёры пробегают определенную дистанцию, а в финале подсчитывают, кто собрал больше всего мусора по пути.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске такие чемпионаты проводятся с 2018 года, перерыв был только в 2020-м – из-за пандемии. Соорганизатором этого эко-мероприятия с момента его первого проведения в нашем городе является «Красноярская рециклинговая компания» - левобережный оператор по вывозу ТКО.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Очередной «Забег за мусором» прошёл 19 мая, школьники Советского района вместе с жителями набережной микрорайона «Зеленая роща» вышли на «Орлиную косу», чтобы во время забега очистить её от мусора, оставленного здесь преимущественно любителями отдыха на природе. Дети впервые участвуют в такой акции, до этого бегали только взрослые – студенты, известные красноярцы.Но, конечно, присоединиться к детям могли все желающие - кому небезразлична чистота окружающей среды.

Фото: Мария ЛЕНЦ

- Мы пригласили поучаствовать не только школьников, но и жителей микрорайона «Зеленая роща», которые возможно не задумывались о том, что можно сделать их набережную чище, проведя отлично время, - рассказывает Кирилл Пахмутов, организатор чемпионата.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Плоггинг ежегодно проходит в одной и той же локации. Несмотря на то, что Орлиная коса – одно из любимых мест для отдыха красноярцев, живущих в Зеленой роще, «субботники» здесь проходят только силами волонтеров, поэтому бегунам всегда есть, что собрать.

Отличная погода позволила плоггерам во время соревнований с легкостью преодолеть двухкилометровую дистанцию. Десятки участников с пакетами и в перчатках быстрым шагом или легким бегом прошлись по заданному маршруту и собрали пластик и легкий мусор. Для удобства на всем выбранном пути располагались 5 контрольных точек с волонтерами, которым участники отдавали собранный мусор. Всего удалось собрать 100 кг, которые мусоровоз, предоставленный левобережным оператором, вывез на лицензированный полигон.

- Всё, что собрали участники, будет вывезено на специальный полигон и захоронено по всем правилам.Не может не радовать тот факт, что мусора стало гораздо меньше. В прошлом году во время субботников мы вывозили отсюда по два 20-тонных мусоровоза, а сегодня собрали всего 100 килограммов, - отметила руководитель PR-направления «Красноярской рециклинговой компании» Юлия Комиссаренко.

Победила в соревнованиях «Забег за мусором» команда, которая собрала больше всех отходов и потратила на дистанцию меньше всех времени. После подведения итогов все участники получили памятные подарки от левобережного оператора.