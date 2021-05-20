Вымирающий вид: в Красноярском крае с начала года из-за коронавируса возник небывалый рост смертности Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярский край постепенно вымирает. По данным Красстата, за первые три месяца 2021 года естественная убыль населения в регионе составила 3 830 человек.

Так, с марта по июнь в Красноярском крае родилось 7 037 малышей, что выше прошлогоднего показателя на 0,3%. Однако этот сдержанный рост меркнет в сравнении с беспрецедентным ростом смертности. За три месяца 2021 года из жизни ушли 10 867 человек. Рост – 21,7%! В аналогичный период года 2020-го на свет появилось 7 014 детей, а скончалось 8 928 человек.

Мы обратились с запросом в краевой минздрав, чтобы выяснить, с чем связан такой рост смертности. В краевом минздраве «КП-Красноярск» прокомментировали ситуацию:

- Смертность подросла не только в Красноярском крае. Это общероссийская тенденция. Здесь очевидна связь с пандемией. Так, с октября по ноябрь был пик заболеваемости коронавирусом. Было заполнено около 7 тысяч коек. И в начале года, на спаде заболеваемости, регистрировалось множество летальных исходов. Уходили «тяжелые» пациенты, которые долгое время находились в реанимации.

При этом в соседних регионах ситуация менее плачевная. Хакасия также ощущает резкий рост смертности. Там естественная убыль населения составила 640 человек:

- Всего на свет появились 1 316 малышей. Умерло 1 956 человек. По сравнению с прошлым годом рождаемость возросла на 3,8 процента, смертность выросла на 10,8 процента, - передают в Красстате.

Самые оптимистичные данные – в Туве. В республике также выросла смертность – на 9,3%, из жизни с января по март ушли 703 человека, но уровень рождаемости оказался еще выше. Так, с января по март в Туве родилось 1 684 малыша. То есть, естественный прирост составил 981 человек.

Несмотря на чудовищную статистику, в краевом минздраве отмечают, что паниковать рано. С весны прирост заболеваемости и летальности от ковида сократился, а значит, статистика может выправиться уже в следующем квартале:

- Сейчас ситуация изменилась. Снизилось, как количество заболевших, так и число смертей. Но итоги по второму кварталу, будут подводиться позднее. Скорее всего, показатели улучшатся.

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