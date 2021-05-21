На грядущих выходных в Красноярске будет дождливо, но потеплеет до +17 градусов Фото: ИВАНОВА Диана

Так, по данным гидрометцентра, днем в субботу 22 мая в Красноярске воздух прогреется до +14 градусов. Весь день будет пасмурно, ожидаются небольшие осадки. Вероятность дождя – 87%. Порывы ветра составят около 2 метров в секунду.

Ночь будет дождливой и прохладной. Температура воздуха опустится до +5 градусов. При этом ветер стихнет практически полностью – до 1 метра в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет колебаться в пределах 742-743 мм рт.ст.

В воскресенье днем 23 мая потеплеет до комфортных +17 градусов. Однако синоптики ожидают ненастную и дождливую погоду. Вероятность осадков – 63%. Кроме того, будет ветрено. Порывы составят около 4-5 метров в секунду.

Ночью осадки прекратятся, но ожидается переменная облачность. Похолодает до +8 градусов. Порывы ветра усилятся до 5-8 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня – 740-741 мм рт.ст.