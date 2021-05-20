В трагической аварии под Ачинском, унесшей жизни сразу 5 человек, открылись новые обстоятельства

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Сотрудникам полиции стали известны новые обстоятельства смертельного ДТП, произошедшего под Ачинском утром 18 мая. Как сообщают в МВД, предполагаемый виновник задержан.

Авария произошла рано утром 18 мая. На 633 км федеральной трассы Р-255 «Сибирь» столкнулась легковушка «Хонда Цивик» с груженным продуктами фургоном «ГАЗель». Пассажиры и водитель иномарки завершили свою рабочую командировку в Ачинске и направлялись домой, а грузовик совершал рабочий рейс. Обе машины были серьезно повреждены, водитель и 4 пассажира иномарки погибли. Водитель ГАЗели остался жив.

Ранее полицейские считали, что на столкновение произошло из-за того, что автолюбитель на «Хонде» выехал на встречную полосу. Но оказалось, что это не так. Во время выяснения причины, спровоцировавшей аварию, стало понятно, что на встречке оказалась «ГАЗель», а не легковая машина.

Выжившего водителя грузовика задержали, следователи обратились в суд с ходатайством об аресте.

Ранее было заведено уголовное дело «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Также по факту ДТП в прокуратуре инициировали проведение проверки, чтобы достоверно установить все обстоятельства аварии, в результате которой погибли люди.

Расследование продолжается, следствие ожидает результатов ряда назначенных экспертиз - судебно-медицинской, трасологической и автотехнической.

Если вина подозреваемого будет доказана, то ему грозит до 7 лет лишения свободы.

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