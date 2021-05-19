Очистка Абаканской протоки подходит к финалу

Фото: горсовет Красноярска

В этом году на водоёме ремонтируют водоводные трубы, которые проходят под дамбой и в настоящее время не выполняют свою водопропускную функцию. По словам Олега Бубновского – депутата горсовета от Свердловского района, к территории которого относится протока, результат всего комплекса работ будет очевиден к осени.

«Подрядчик заверил, что после выполнения всего комплекса мер по очистке, проточность будет достаточной, чтобы эта часть русла перестала цвести и покрываться водорослями. А стоячая вода – это не только вопрос эстетики, несмотря на запреты надзорных органов, люди здесь купались, рискуя собственным здоровьем», - говорит Олег Бубновский.

Фото: горсовет Красноярска

Сейчас рабочие раскопали часть склона, дальше должны вырыть котлован ниже уровня воды, только так они смогут добраться до водопропускных конструкций. Видеонаблюдение показало, что сейчас трубы забиты мусором. Но почему это произошло, будут выяснять водолазы. Как прокомментировал ситуацию Владимир Михайлов, заместитель директора фирмы-подрядчика, скорее всего, трубы повреждены из-за просадки грунта. С большой долей вероятности специалистам придется выравнивать водоводы, прочищать их, заваривать разломы или менять целые фрагменты труб. Не исключено также, что придётся целиком удалять старые водопропускные конструкции и ставить новые.

В городском парламенте отмечают, что депутатам регулярно поступали жалобы от жителей на состояние воды, особенно много обращений получено после ремонта набережной, когда это общественное пространство стало привлекать большое число посетителей. Тема не раз обсуждалась на заседаниях профильных комиссий по городскому хозяйству и экологии, проводились выездные совещания на самой протоке. Прошлым летом, когда по заказу министерства экологии и рационального природопользования на протоке развернулись масштабные очистные работы, депутаты выезжали на объект с инспекциями, чтобы проконтролировать состояние водоёма на всех этапах исполнения контракта.

Фото: горсовет Красноярска

Стоит также напомнить, что на состояние протоки повлияли не только засоренные водопропускные конструкции, есть и другие факторы, среди которых многочисленные косы и отмели, сформировавшиеся на водоёме. В прошлом году по заказу министерства экологии Красноярского края протоку очистили и от водорослей, и от островков и наносов, вывезли не менее 25 тысяч кубических метров грунта и щебня, а также 420 тонн растений. Работы вели на площади 180 000 квадратных метров. Эти работы выполнялись с привлечением средств инвесторов, так как были довольно дорогостоящими.