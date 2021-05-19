Последние новости Красноярска на 19 мая 2021: пожизненное геймеру-убийце, изменение схемы движения в центре и дата последнего звонка Фото: Мария ЛЕНЦ

«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Публикуем последние новости Красноярска на 19 мая 2021.

Красноярского геймера признали виновным в тройном убийстве и осудили на пожизненный срок в колонии особого режима

Напомним, что 34-летний Иван Ершов 30 марта прошлого года зверски убил семью из трех человека на Щорса. Насмотревшись сцен насилия в компьютерной игре, парень пошел к соседям и зарезал пожилого мужчину, женщину и девочку прямо в их квартире. (подробнее)

В Красноярске ночью сгорело здание на территории заброшенной воинской части

Пожар произошел на Армейской, 25 – в заброшенном здании. Огонь увидели жители окрестных домов, которые и вызвали пожарных. Пламя не перекинулось на соседние здания. Причину пожара выясняют дознаватели. (подробнее)

Под Красноярском обнаружили свалку с трупами чипированных собак

Свалку обнаружили в Березовском районе. На территории у Енисея образовался склад мусора, под которым лежали десятки собачьих трупов разной степени разложения. Находкой заинтересовалась прокуратура. (подробнее)

В центре Красноярска с 30 июня разрешат поворачивать налево с Ады Лебедевой на Перенсона

Хорошая новость для автолюбителей. В мэрии Красноярска сообщают, что с 30 июня с улицы Ады Лебедевой можно будет поворачивать налево на Перенсона с двух рядов. Это сделано для удобства водителей. Новая схема движения будет действовать на постоянной основе. (подробнее)

Последний звонок в Красноярске 2021: дата, ограничения и время проведения торжественных линеек

Последнему звонку в Красноярском крае быть! Несмотря на коронавирус, праздничные мероприятия все же состоятся. Дата определена следующая – 22 мая. Проходить торжество будет почти в традиционном формате, но без ограничений не обошлось. (подробнее)