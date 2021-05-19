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Общество19 мая 2021 12:30

«Пишите, куда хотите»: на глазах мамы больного ребенка педиатр порвала медицинское заключение

Жительница Красноярского края пожаловалась на нее детскому омбудсмену
Елена СЕРЕБРОВСКАЯЕлена СЕРЕБРОВСКАЯ
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На глазах мамы больного ребенка педиатр порвала медицинское заключение

На глазах мамы больного ребенка педиатр порвала медицинское заключение

Фото: Мария ЛЕНЦ

«Пишите, куда хотите» - так ответила педиатр из детской поликлиники маме восьмилетнего ребенка, которая уличила врача в некомпетентности. Мы не называем город, в котором это произошло. Но надеемся, что ничего подобного нигде больше не повторится. Саму историю рассказала в ежегодном отчете уполномоченная по правам ребенка в Красноярском крае Ирина Мирошникова.

Татьяна, назовем женщину так, пришла с восьмилетней дочерью в поликлинику на прием к педиатру, о которой слышала много хороший отзывов. У той стаж 35 лет, опыт. Мама надеялась, что такой специалист сразу определит причину недомогания ее девочки. Однако, вопреки ожиданиям, врач провела поверхностный осмотр и тут же выставила свой диагноз. Вроде как «ничего страшного нет».

Усомнившись, Татьяна повела дочку в частную клинику. Ее опасения подтвердились – после тщательного исследования здесь выявили сразу три серьезных заболевания. Оба заключения женщина принесла к заведующей поликлиникой и выложила их на стол. Тут же для объяснения «на ковер» вызвали педиатра и заставили ее вновь осмотреть маленькую пациентку.

Мама ждала, что врач признает свою ошибку и они решат вопрос миром. Но нет: на глазах изумленной Татьяны педиатр написала новый диагноз (точь-в-точь такой же, какой вынесли в частной клинике), а свой старый порвала.

- Зачем вы это сделали? Это было подтверждение вашей недобросовестности, - спросила Татьяна.

- Склеите, - был ответ.

- Я сообщу об этом.

- Пишите, куда хотите.

Была проверка с участием минздрава. Поскольку в кабинете нет камеры, то не удалось доказать или опровергнуть нарушение профессиональной этики. Но тот факт, что работу свою врач сделала изначально из рук вон плохо, подтвердился. А ведь если бы мама не перестраховалась, если бы не пошла в частную клинику, состояние здоровья ее дочки могло бы ухудшиться.

Главный врач детской клинической больницы извинилась перед мамой.

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